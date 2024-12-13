Créer des Vidéos de Planification Annuelle : Plus Intelligentes, Plus Rapides, Meilleures

Exploitez le Text-to-video from script pour transformer vos plans annuels en vidéos engageantes et professionnelles pour la planification d'entreprise.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les investisseurs et les parties prenantes clés, décrivant les piliers stratégiques de la planification commerciale de l'année prochaine. Le style visuel doit être élégant et professionnel, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour un aspect soigné et en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la médiathèque pour illustrer les tendances du marché et les opportunités de croissance, le tout accompagné d'une bande sonore sophistiquée et informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux résumant les trois principaux objectifs annuels pour les audiences externes, comme les clients et les clients potentiels. Cette création vidéo doit être rapide avec des animations de texte audacieuses et une musique de fond percutante, en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" pour une génération de contenu rapide et en incluant des "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité plus large, assurant une large portée et un message clair.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 75 secondes pour la direction, détaillant les objectifs départementaux spécifiques dans le cadre de l'initiative "créer des vidéos de planification annuelle". La vidéo doit adopter un style visuel clair et corporatif avec un minimum de distractions, présentant un avatar AI exposant des points de données et des stratégies clés. Assurez-vous que l'exportation finale est optimisée pour diverses plateformes en utilisant "Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect", en maintenant un ton professionnel et sérieux grâce à une voix off mesurée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Planification Annuelle

Transformez sans effort vos objectifs de planification annuelle en vidéos captivantes et engageantes grâce à notre générateur de vidéos AI, assurant clarté et impact au sein de votre équipe.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par coller votre contenu de planification annuelle dans notre éditeur Text-to-video from script, ou sélectionnez un modèle préconçu de notre bibliothèque pour lancer la création de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Avatars AI
Renforcez votre message en sélectionnant des avatars AI professionnels pour présenter vos plans et ajoutez des médias d'archives pertinents de notre bibliothèque pour représenter visuellement les données et objectifs clés.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les Contrôles de branding pour personnaliser les couleurs, les polices et ajouter votre logo, garantissant que vos vidéos de planification annuelle s'alignent parfaitement avec votre image d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de planification annuelle en ajoutant des sous-titres/légendes automatiques, puis exportez facilement votre vidéo dans diverses options de Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect pour une distribution sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Rationalisez les Explications Stratégiques

Produisez rapidement des vidéos claires et concises pour expliquer des plans annuels complexes, de nouvelles politiques ou des changements de procédure à l'ensemble de votre organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de planification annuelle engageantes ?

HeyGen vous permet de "créer des vidéos de planification annuelle" qui sont véritablement "engageantes". Utilisez nos "Templates & scenes" et outils alimentés par l'AI pour transformer votre contenu de "planification d'entreprise" en présentations dynamiques et professionnelles, réduisant considérablement le temps de "production vidéo" traditionnel.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos avec HeyGen ?

Les "avatars AI" sont au cœur du "générateur de vidéos AI" de HeyGen, vous permettant de présenter vos "vidéos de planification annuelle" avec des présentateurs numériques réalistes et expressifs. Cette fonctionnalité permet une conversion efficace "text-to-video from script", donnant vie à vos messages sans besoin de tournage traditionnel.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de planification annuelle d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des "Contrôles de branding" robustes pour garantir que vos "vidéos d'entreprise" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser divers "Templates & scenes" pour maintenir une esthétique cohérente et professionnelle dans toute votre "création vidéo".

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo à partir d'un script ?

HeyGen révolutionne la "production vidéo" en permettant une conversion fluide "text-to-video from script". Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre "éditeur glisser-déposer" combiné avec les fonctionnalités de "Génération de voix off" et "Sous-titres/légendes" génère rapidement une vidéo soignée, rendant le processus incroyablement efficace pour toute "vidéo explicative" ou contenu de formation.

