Créez des vidéos d'instruction sur le protocole des allergènes pour des équipes plus sûres

Assurez la conformité pour les responsables de la restauration et les équipes RH avec des programmes éducatifs engageants sur les allergies en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

272/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo modèle de sensibilisation aux allergies de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes RH, avec des visuels professionnels et épurés et un texte à l'écran facile à comprendre, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un message cohérent et percutant sur la prévention des allergies.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de programme éducatif sur les allergies de 30 secondes axée sur la conformité et la sécurité pour les employés de divers départements, avec une présentation visuelle et audio autoritaire mais concise, facilement créée à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation détaillée sur les allergies de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les grandes organisations, en incorporant des visuels personnalisés alignés sur la marque et une génération de voix off multilingue, garantissant que les protocoles spécifiques sont clairement communiqués à une main-d'œuvre diversifiée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'instruction sur le protocole des allergènes

Développez rapidement des vidéos de formation claires et conformes pour éduquer le personnel et assurer la sécurité en utilisant les outils de création vidéo alimentés par l'AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un modèle de sensibilisation aux allergies
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles préconçus ou utilisez Texte-en-vidéo à partir d'un script pour construire rapidement la base de vos vidéos sur le protocole des allergènes.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI engageants et des voix off
Intégrez des avatars AI professionnels et générez des voix off multilingues réalistes pour communiquer clairement des informations complexes sur les allergies dans n'importe quelle langue.
3
Step 3
Appliquez l'identité visuelle et les sous-titres automatiques
Utilisez les contrôles de marque pour aligner les vidéos avec l'identité visuelle de votre entreprise et ajoutez un générateur de sous-titres AI automatique pour une accessibilité et une conformité accrues.
4
Step 4
Exportez pour une éducation complète sur les allergies
Produisez des vidéos d'instruction de haute qualité, prêtes pour vos programmes éducatifs sur les allergies, garantissant que votre équipe est pleinement préparée pour la conformité et la sécurité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'engagement dans la formation

.

Améliorez la compréhension et la rétention des procédures critiques de sécurité des allergènes avec des vidéos alimentées par l'AI qui captivent et informent les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction engageantes sur le protocole des allergènes ?

HeyGen propose des modèles vidéo alimentés par l'AI et une fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, vous permettant de créer facilement des vidéos d'instruction sur le protocole des allergènes. Vous pouvez choisir parmi des modèles préconçus et les personnaliser avec des avatars AI et des contrôles de marque pour garantir des programmes éducatifs efficaces sur les allergies.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la personnalisation de la marque dans les vidéos de formation sur les allergies ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation vidéo étendue, y compris des contrôles de marque robustes pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans les vidéos de formation sur les allergies. Cela garantit la cohérence et le professionnalisme de tous vos programmes éducatifs sur les allergies, essentiels pour la conformité et la sécurité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de programmes éducatifs sur les allergies ?

HeyGen simplifie la production vidéo avec des fonctionnalités puissantes comme Texte-en-vidéo à partir d'un script, des voix off AI, et un générateur de sous-titres AI. Vous pouvez également utiliser des voix off multilingues pour atteindre efficacement un public plus large avec vos programmes éducatifs essentiels sur les allergies.

Les responsables de la restauration peuvent-ils utiliser HeyGen pour développer des modèles de sensibilisation aux allergies efficaces ?

Absolument, les responsables de la restauration et les équipes RH peuvent tirer parti de HeyGen pour développer des modèles de sensibilisation aux allergies efficaces et du contenu de formation. Les modèles préconçus de HeyGen soutiennent la création de vidéos d'instruction essentielles qui répondent aux normes de conformité et de sécurité, améliorant la sensibilisation globale aux allergies.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo