Créez des Vidéos de Réunions Générales pour des Équipes Engagées

Rationalisez la production de réunions et améliorez la communication à distance en utilisant la génération de texte en vidéo professionnelle à partir de votre script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes célébrant les récents jalons de l'entreprise et l'engagement des employés pour tous les employés de l'entreprise. Cette vidéo doit utiliser un style visuel dynamique avec des couleurs vives et des transitions rapides, incorporant une musique motivante, en utilisant un modèle vidéo prêt à l'emploi. Mettez en avant la facilité de production en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu célébratoire convaincant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 90 secondes pour une réunion générale, axée sur la revue des performances trimestrielles. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et axée sur les données, utilisant des graphiques épurés et une voix off posée, garantissant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Cette suggestion souligne la capacité de HeyGen à générer automatiquement des sous-titres, rendant les informations complexes facilement digestibles lors de la création de vidéos de réunions générales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo puissante de 75 secondes de la part de la direction, délivrant un message stratégique à toute l'entreprise, visant à améliorer la communication à distance grâce à un récit captivant. Le style visuel et audio doit être autoritaire, soigné et inspirant, avec un arc narratif fort. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement des discours écrits en une production de haute qualité sans nécessiter de tournage étendu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Réunions Générales

Produisez sans effort des vidéos de réunions générales engageantes et professionnelles avec l'AI, stimulant l'engagement des employés et rationalisant la communication pour les équipes à distance.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Vidéo
Commencez par parcourir une large gamme de modèles vidéo personnalisables conçus pour les réunions générales. Choisissez une mise en page qui convient le mieux à l'image de marque et au message de votre entreprise pour créer des vidéos de réunions générales efficacement.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar AI
Collez votre script de réunion dans le générateur. Ensuite, sélectionnez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces avatars AI réalistes donneront vie à votre message sans avoir besoin d'un présentateur physique.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Assurez une accessibilité et un engagement complets en ajoutant automatiquement des sous-titres générés par AI à votre vidéo. Notre générateur de sous-titres AI transcrit avec précision votre contenu, le rendant accessible à tous les membres de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Réunion
Finalisez votre vidéo en révisant tous les éléments. Une fois satisfait, exportez vos enregistrements de réunions professionnelles dans le format d'aspect souhaité, prêt à être partagé avec vos équipes à distance sur toutes les plateformes.

Générez des Résumés de Réunions Engagés

Générez des Résumés de Réunions Engagés

Créez rapidement des résumés vidéo professionnels et engageants ou des moments forts des réunions générales, partageant facilement les moments clés avec les équipes à distance.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les réunions générales ?

HeyGen vous aide à créer des vidéos de réunions générales de manière plus engageante, en rationalisant la production de réunions pour stimuler l'engagement des employés avec un contenu dynamique et professionnel.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les enregistrements de réunions professionnelles avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen agissent comme des acteurs vocaux AI, délivrant votre message clairement et rendant les enregistrements de réunions professionnels efficaces et de haute qualité sans avoir besoin d'un présentateur en direct.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de réunions générales pour une création de contenu rapide ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles vidéo entièrement personnalisables, vous permettant de produire rapidement des vidéos de réunions générales professionnelles et de marque pour votre équipe.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et la portée pour les équipes à distance lors des réunions générales ?

HeyGen soutient les équipes à distance en offrant un générateur de sous-titres AI et plusieurs langues, garantissant l'accessibilité et une communication claire pour tous les participants à vos réunions générales mondiales.

