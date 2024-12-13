Créer des Vidéos d'Intégration de Flux de Travail AI
Automatisez votre processus de production vidéo et rationalisez les flux de travail pour le marketing ou la formation avec le texte en vidéo intelligent à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les formateurs d'entreprise et les départements RH peuvent découvrir la puissance des "Vidéos de Formation AI" personnalisées en créant une vidéo professionnelle de 45 secondes qui présente les nouveaux employés lors de l'intégration RH. Adoptez un style visuel propre et informatif, avec un "avatar AI" amical expliquant les politiques de l'entreprise sur une musique instrumentale apaisante. Cette vidéo doit mettre en avant la simplicité du processus de création et la livraison professionnelle d'informations complexes grâce aux "avatars AI" avancés de HeyGen.
Les équipes de vente et les responsables de la réussite client qui souhaitent rationaliser leur flux de travail devraient produire une vidéo persuasive de 60 secondes montrant comment HeyGen améliore les "Présentations de Vente" et la communication "Support Client". Le style visuel et audio doit être moderne et net, avec des graphiques dynamiques, une voix off AI engageante, et des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité, garantissant que les avantages clés sont clairement articulés à des publics divers. Cette démonstration illustrera efficacement l'efficacité de la personnalisation des vidéos de sensibilisation.
Pour les entrepreneurs occupés et les créateurs de contenu, réalisez une vidéo tendance de 15 secondes mettant en avant HeyGen comme l'ultime "Générateur de Vidéos AI", capable de produire des visuels époustouflants en quelques minutes. Utilisez un style visuel attrayant avec des coupes rapides et une bande sonore énergique, démontrant la facilité de sélection parmi divers "Modèles & scènes" au sein de la plateforme. Cette courte vidéo percutante inspirera les utilisateurs à créer rapidement du contenu captivant sans montage intensif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Intégration AI.
Rationalisez votre formation RH et d'entreprise en créant des vidéos AI engageantes qui augmentent la rétention d'apprentissage et l'efficacité dans votre flux de travail.
Automatisez les Vidéos Marketing AI.
Générez rapidement des publicités vidéo AI performantes et du contenu promotionnel, s'intégrant parfaitement dans le flux de travail de votre campagne marketing pour un déploiement rapide.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour divers besoins ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'intégration de flux de travail AI sans effort. Il vous permet d'automatiser la production vidéo avec des avatars AI et des voix off AI à partir d'un simple script, simplifiant considérablement votre flux de travail.
HeyGen peut-il créer des vidéos de formation AI personnalisées pour des applications professionnelles ?
Absolument. HeyGen permet aux entreprises de produire des vidéos de formation AI de haute qualité et du contenu pour l'intégration RH, les campagnes marketing et les présentations de vente. Vous pouvez facilement créer un porte-parole AI pour transmettre votre message de manière cohérente et efficace.
Quelles options créatives sont disponibles pour la personnalisation des vidéos AI dans HeyGen ?
HeyGen offre une flexibilité créative étendue pour vos projets de vidéos AI. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles, personnaliser des avatars AI, utiliser des voix off AI avancées et appliquer un générateur de sous-titres AI pour des résultats soignés.
Comment les avatars AI améliorent-ils la communication dans les vidéos HeyGen ?
Les avatars AI dans HeyGen offrent une présence professionnelle et engageante pour votre contenu, du support client aux campagnes marketing. Ils peuvent transmettre votre script avec des expressions et des mouvements naturels, rendant votre message plus percutant et personnel.