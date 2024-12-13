Créez des Vidéos sur la Culture Numérique en IA avec Facilité

Transformez des concepts complexes en vidéos de formation engageantes et de haute qualité avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 90 secondes démontrant comment une plateforme vidéo IA simplifie la création de contenu pour les équipes marketing. Visuellement, intégrez des graphismes modernes et élégants avec des superpositions de texte animées pour illustrer le flux de travail, accompagnés d'une voix professionnelle et autoritaire. Cette vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et de divers modèles et scènes pour montrer la production rapide de vidéos de formation de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 45 secondes pour les lycéens, présentant des applications quotidiennes de l'IA pour rendre la technologie plus accessible. Le style visuel doit être lumineux et dynamique, utilisant des exemples concrets de la bibliothèque multimédia/stock, soutenus par une voix accessible et conversationnelle. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en intégrant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour cette narration captivante sur l'IA.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes spécifiquement pour les équipes de formation et développement en entreprise, illustrant le processus de création de vidéos avancées sur la culture numérique en IA pour des équipes mondiales. L'approche visuelle doit être professionnelle et détaillée, avec des démonstrations étape par étape, renforcées par une voix off claire et instructive. Exploitez les avatars IA de HeyGen et la génération de voix off robuste pour livrer ce guide complet pour créer des vidéos de formation percutantes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos sur la Culture Numérique en IA

Produisez facilement des vidéos engageantes sur la culture numérique en IA pour la formation et l'éducation, transformant des concepts complexes en contenu accessible avec la puissante plateforme vidéo IA de HeyGen.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez votre contenu sur la culture numérique en IA dans l'éditeur de script, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour construire votre vidéo initiale.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour être votre présentateur à l'écran, apportant une touche professionnelle à vos vidéos de formation.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Produisez une narration au son naturel pour vos vidéos engageantes en utilisant la génération de voix off de HeyGen, assurant une communication claire pour votre audience.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Publiez
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding, puis publiez vos vidéos de formation de haute qualité pour les partager avec des équipes mondiales.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Concepts Complexes de l'IA

Utilisez la plateforme vidéo IA de HeyGen pour simplifier les sujets complexes de l'IA, les rendant accessibles et compréhensibles pour tout public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos sur la culture numérique en IA ?

HeyGen est une plateforme vidéo IA avancée qui utilise des avatars IA réalistes et une création de texte-à-vidéo sophistiquée pour simplifier la production vidéo. Cela permet le développement rapide de vidéos de formation engageantes et de vidéos explicatives de haute qualité sans compétences techniques étendues.

HeyGen peut-il prendre en charge des modèles vidéo personnalisés et le branding pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen propose des modèles vidéo personnalisés et des contrôles de branding robustes, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos éducatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Cela le rend idéal pour les équipes de formation et développement créant des vidéos de formation sur mesure.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos IA multilingues pour des équipes mondiales ?

Les outils de création vidéo IA de HeyGen incluent des voix off multilingues avancées et une génération automatique de sous-titres, permettant une localisation fluide de votre contenu. Cela permet aux équipes mondiales de produire des vidéos engageantes qui résonnent avec des audiences diversifiées à travers le monde.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos de formation de haute qualité pour un usage professionnel ?

HeyGen est une plateforme vidéo IA conçue pour un rendu professionnel, offrant des fonctionnalités telles que des avatars IA réalistes, une génération de voix off nette et des exportations en haute résolution. Ces capacités garantissent que toutes les vidéos de formation créées sont non seulement engageantes mais répondent également aux normes de qualité professionnelle.

