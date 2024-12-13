Créez des Vidéos de Présentation Agile avec l'Efficacité de l'AI

Générez des vidéos de formation Agile engageantes avec des avatars AI réalistes, simplifiant les concepts complexes pour votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes de haut niveau pour la direction exécutive, expliquant la transition critique du Waterfall à l'Agile, avec des visuels élégants et un ton autoritaire généré à partir d'un script texte-vidéo, en veillant à ce que tous les points clés soient mis en évidence avec des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux équipes de projet nouvelles dans Scrum, décrivant les vidéos d'introduction clés de Scrum et les rôles des équipes Agile, en utilisant des modèles et des scènes vibrants et un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour maintenir un style visuel énergique et illustratif avec un audio clair et concis.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant tous les employés pour favoriser un état d'esprit Agile, en utilisant un avatar AI dans un style visuel motivant et en exportant dans divers formats d'aspect pour maximiser la portée, complété par une voix off encourageante pour la motivation pendant la formation Agile.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Présentation Agile

Exploitez les outils alimentés par l'AI pour produire rapidement des vidéos de présentation Agile professionnelles et engageantes qui clarifient les concepts complexes et améliorent la compréhension de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Présentation Agile
Commencez par rédiger votre script pour *créer des vidéos de présentation Agile*, en vous concentrant sur les concepts clés. Ensuite, utilisez la fonctionnalité *Texte en vidéo à partir du script* de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu écrit en une narration visuelle dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'*avatars AI* réalistes pour agir en tant que votre *Porte-parole AI*. Ces présentateurs numériques délivreront votre contenu Agile de manière professionnelle, ajoutant une touche humaine sans besoin de caméras ou d'acteurs.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Voix Off Engagés
Améliorez vos *vidéos de présentation engageantes* en incorporant des médias de stock pertinents ou vos propres téléchargements depuis la bibliothèque de médias. Vous pouvez également générer une *génération de voix off* naturelle pour mettre en avant des points spécifiques ou ajouter un audio supplémentaire.
4
Step 4
Exportez avec Sous-titres et Branding
Finalisez votre présentation professionnelle de la *méthodologie Agile* en ajoutant des *sous-titres automatiques* pour l'accessibilité et l'impact. Une fois peaufinée, il vous suffit d'*exporter* votre vidéo dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prête à être partagée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement des vidéos de présentation Agile courtes et percutantes pour les réseaux sociaux, favorisant une compréhension rapide et une sensibilisation plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation Agile engageantes ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI pour simplifier la création de vidéos de présentation Agile professionnelles et engageantes. Exploitez les avatars AI et les capacités de texte-vidéo pour produire rapidement du contenu vidéo de haut niveau pour la formation Agile ou les explications méthodologiques.

Puis-je utiliser des Porte-paroles AI pour mes vidéos de formation AI avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer des Porte-paroles AI réalistes et des avatars AI dans vos vidéos de formation. Cette fonctionnalité améliore l'engagement et délivre des messages clairs pour toute vidéo de formation AI ou contenu d'apprentissage Agile.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rationaliser la production vidéo pour les équipes Agile ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit, un Générateur de Sous-titres AI, et une génération de voix off naturelle pour rationaliser la production vidéo. Ces outils alimentés par l'AI permettent aux équipes Agile de créer rapidement des leçons vidéo courtes et de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il l'explication des concepts complexes de la méthodologie Agile ?

La plateforme intuitive de HeyGen facilite la production d'explications vidéo de haut niveau pour des sujets complexes comme la méthodologie Agile ou Scrum. Créez des vidéos d'introduction claires à Scrum ou mettez en avant les principes Agile en utilisant des avatars AI et des visuels engageants pour éduquer efficacement votre équipe.

