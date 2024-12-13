Créer des Vidéos de Formation au Support Administratif : Améliorez les Compétences de l'Équipe

Élevez les compétences administratives et alignez votre équipe avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez des avatars AI pour un apprentissage à la demande fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation d'une minute pour le personnel administratif existant afin d'améliorer leur "compétence technologique" dans un nouveau logiciel de gestion de projet. Adoptez un style visuel épuré, axé sur l'enregistrement d'écran avec des annotations claires, accompagné d'une voix concise et étape par étape. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et faciliter le "partage des connaissances" pour des procédures complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes destinée aux managers administratifs et au personnel expérimenté, promouvant le "développement professionnel" dans les "compétences clés" telles que la communication efficace et la résolution de conflits. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique de type interview, mélangée à des infographies animées et une musique de fond entraînante, en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les idées d'experts en "vidéos de formation engageantes".
Exemple de Prompt 3
Développez une "vidéo de formation des employés" de 2 minutes pour les assistants administratifs qui gèrent plusieurs agendas de dirigeants, en se concentrant sur des techniques avancées de "gestion du temps" et de "contrôle complexe des calendriers". Le style visuel et audio doit être professionnel, épuré et efficace, démontrant des stratégies pratiques avec une voix calme et autoritaire, en utilisant pleinement les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation structurée et soignée.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation au Support Administratif

Développez des vidéos de formation engageantes et à la demande pour les professionnels administratifs afin d'améliorer les compétences et d'optimiser les flux de travail efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script et Plan
Commencez par définir les compétences ou processus administratifs clés que vous souhaitez couvrir. Ensuite, rédigez un script détaillé pour votre vidéo. La fonction de texte à vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement votre contenu écrit en scènes vidéo, économisant ainsi du temps de production.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatar
Choisissez un modèle ou une scène appropriée pour représenter visuellement votre contenu de formation. Améliorez l'engagement en sélectionnant l'un des divers avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et professionnelle, rendant vos vidéos éducatives plus dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et Affinez le Contenu
Générez une narration professionnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour votre script. Assurez-vous de la clarté et de l'exactitude, puis intégrez les visuels ou enregistrements d'écran nécessaires. Utilisez des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Distribuez la Formation
Une fois votre vidéo de formation terminée, utilisez HeyGen pour la préparer pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect. Cela garantit que vos vidéos de formation au support administratif sont prêtes pour un déploiement fluide, offrant une formation à la demande précieuse à votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Administratives Complexes

Simplifiez les tâches et politiques administratives complexes en vidéos de formation claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de formation engageantes pour le support administratif ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos de formation qui utilise des avatars AI et la fonction de texte à vidéo pour simplifier la création de vidéos de formation engageantes. Cela permet aux équipes de créer rapidement des vidéos de formation au support administratif sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour des vidéos de formation à la demande pour les professionnels administratifs ?

Avec HeyGen, les organisations peuvent produire des vidéos de formation de haute qualité, à la demande, pour les professionnels administratifs qui sont facilement accessibles. En utilisant des fonctionnalités telles que les contrôles de marque personnalisés et les avatars AI, HeyGen facilite le partage efficace des connaissances et le développement professionnel au sein de vos vidéos de formation des employés.

HeyGen peut-il améliorer la qualité de nos vidéos de formation aux compétences administratives ?

Absolument. HeyGen fournit des outils tels que la génération de voix off, les sous-titres et une riche bibliothèque multimédia pour créer des vidéos de formation aux compétences administratives à la fois professionnelles et claires. Cette approche garantit que vous pouvez réaliser d'excellentes vidéos de formation qui transmettent efficacement des sujets complexes et améliorent la compétence technologique.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage des connaissances et aligne-t-il notre équipe de support administratif ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo de type tutoriel cohérent pour le support administratif, garantissant que tout le monde reçoit les mêmes ressources éducatives de haute qualité. En standardisant votre processus de création vidéo, HeyGen aide à aligner votre équipe et à améliorer la formation globale au support administratif.

