Exemple de Prompt 1
Une vidéo puissante de 45 secondes est nécessaire pour les familles et les leaders communautaires, illustrant spécifiquement l'effet d'entraînement profond de l'addiction sur les proches et le chemin d'espoir vers la guérison. Le style visuel et audio de ce récit doit passer de réflexions sombres de lutte à une perspective de soutien et d'espoir, soulignée par une musique douce et empathique. Les modèles et scènes de HeyGen peuvent être utilisés pour créer des transitions fluides, transmettant efficacement le voyage du désespoir à la récupération et soulignant le pouvoir du soutien collectif.
Exemple de Prompt 2
Pour les personnes cherchant de l'aide et leurs proches, une vidéo de campagne de santé publique informative de 30 secondes est essentielle pour exposer clairement les ressources disponibles pour la récupération de l'addiction. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec des tons rassurants, complétés par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la capacité de génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair, concis et digne de confiance, guidant les spectateurs vers des réseaux de soutien et des lignes d'assistance vitaux.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de campagne sur les réseaux sociaux de 60 secondes, convaincante, visant le grand public pour déstigmatiser l'addiction et encourager le dialogue ouvert. L'esthétique visuelle doit être moderne, inclusive et diversifiée, avec des individus partageant des déclarations brèves et percutantes dans un style conversationnel, soutenues par une musique contemporaine et inspirante. Assurez l'accessibilité et l'engagement en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre chaque message puissant visible à un public plus large, indépendamment du son.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Sensibilisation à l'Addiction

Créez facilement des vidéos de sensibilisation à l'addiction avec la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen, conçue pour vous aider à éduquer et inspirer le changement de comportement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par élaborer votre message. Utilisez le générateur de texte en vidéo pour transformer votre script écrit en contenu vidéo dynamique, ou commencez avec un modèle personnalisable.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI Engagé
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message de sensibilisation à l'addiction, assurant une présentation relatable et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et du Branding
Améliorez l'accessibilité et l'impact en intégrant des sous-titres générés automatiquement. Personnalisez davantage avec votre branding pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Produisez des vidéos de haute qualité et exportez-les dans divers formats d'aspect, optimisés pour le partage à travers les campagnes sur les réseaux sociaux et les initiatives de santé publique.

Inspirez l'Espoir et la Narration

Créez des récits puissants et motivants en utilisant des avatars AI pour partager des histoires de rétablissement et de prévention, résonnant profondément avec les audiences.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sensibilisation à l'addiction convaincantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes pour des campagnes critiques de sensibilisation à l'addiction. En utilisant la génération de texte en vidéo, vous pouvez facilement élaborer des récits puissants et des histoires éducatives pour promouvoir le changement de comportement chez les jeunes et soutenir les campagnes de santé publique.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de sensibilisation à l'addiction réalisées avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen apportent un élément humain et relatable aux vidéos de sensibilisation à l'addiction, rendant votre message plus percutant et personnel. Ces avatars peuvent délivrer votre script avec une génération de voix off naturelle, améliorant l'engagement des spectateurs sans besoin d'acteurs.

Puis-je produire rapidement des vidéos de prévention de la drogue en utilisant le créateur de vidéos en ligne de HeyGen ?

Oui, le créateur de vidéos en ligne de HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de prévention de la drogue. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles et de scènes, ainsi que générer automatiquement des sous-titres, pour créer du contenu professionnel de haute qualité de manière efficace pour les campagnes sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il la narration efficace pour les campagnes de santé publique ?

HeyGen permet une narration efficace pour les campagnes de santé publique en fournissant des outils complets pour créer des vidéos de sensibilisation à l'addiction. Vous pouvez facilement personnaliser le branding, utiliser une riche bibliothèque multimédia, et vous assurer que votre message résonne clairement avec la génération de voix off et les sous-titres, rendant vos campagnes très percutantes.

