Créez des Vidéos de Rédaction Publicitaire Qui Convertissent Facilement
Créez rapidement des vidéos publicitaires performantes. Exploitez notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour optimiser les campagnes et obtenir plus de conversions.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité vidéo soignée de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux marques de commerce électronique, illustrant le pouvoir d'un 'Porte-parole AI' pour augmenter 'l'engagement sur les réseaux sociaux'. La vidéo doit présenter un 'avatar AI' professionnel et amical livrant un argumentaire de vente convaincant pour un produit fictif, avec une voix off claire et articulée. Le style visuel doit être élégant et moderne, se concentrant sur les expressions et mouvements réalistes de l'avatar AI, démontrant la capacité puissante des 'avatars AI' de HeyGen à personnaliser les campagnes publicitaires.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les agences de contenu et les rédacteurs publicitaires, révélant comment ils peuvent transformer des scripts simples en 'vidéos publicitaires' engageantes en utilisant HeyGen. La présentation visuelle doit être propre et explicative, montrant un script apparaissant à l'écran et se transformant sans effort en une vidéo entièrement produite avec des animations de texte dynamiques et une voix 'Texte-à-parole' sophistiquée. Une voix off AI autoritaire mais amicale guide le spectateur à travers le processus, soulignant la fonctionnalité 'Texte-à-vidéo à partir de script' de HeyGen pour une génération de contenu efficace.
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les analystes publicitaires, mettant en avant comment HeyGen peut les aider à 'optimiser les campagnes' pour 'plus de conversions'. Le style visuel doit être axé sur les données et percutant, utilisant des coupes rapides entre diverses créations publicitaires avec différents appels à l'action, accompagnées de statistiques à l'écran démontrant une performance améliorée. Une voix off énergique doit souligner l'efficacité, tandis que des 'Sous-titres/légendes' parfaitement synchronisés garantissent que les messages clés sont transmis même sans son, mettant en avant le support robuste de HeyGen pour maximiser la portée des publicités.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Production de Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires performantes avec l'AI, améliorant considérablement votre rédaction publicitaire et boostant les résultats de campagne.
Contenu Publicitaire Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des vidéos publicitaires et des clips engageants pour les plateformes de réseaux sociaux, captant l'attention et stimulant l'interaction du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos publicitaires convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires efficacement en utilisant des outils alimentés par l'AI et un éditeur intuitif de glisser-déposer. Vous pouvez exploiter des modèles de vidéo prêts à l'emploi et un Générateur de Script AI pour développer rapidement des créations publicitaires engageantes qui captent l'attention et génèrent plus de conversions.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos de rédaction publicitaire engageantes ?
HeyGen offre une suite d'outils créatifs complète pour générer des vidéos publicitaires dynamiques. Vous pouvez utiliser des avatars AI, des voix off personnalisées et des capacités de Texte-à-parole pour créer des récits captivants. Améliorez vos vidéos de rédaction publicitaire avec des contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia.
HeyGen peut-il optimiser mes campagnes de vidéos publicitaires pour un meilleur engagement sur les réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen vous aide à optimiser les campagnes en permettant la création de vidéos publicitaires diversifiées adaptées à différentes plateformes de réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et des éléments d'appel à l'action convaincants, vous pouvez considérablement augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux et atteindre vos objectifs marketing.
Comment les avatars AI et les Porte-paroles AI améliorent-ils mes vidéos publicitaires avec HeyGen ?
Les avatars AI et les Porte-paroles AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos vidéos publicitaires sans avoir besoin de séances photo traditionnelles. Ils donnent vie à vos scripts avec des expressions réalistes et des apparences diversifiées, rendant vos créations publicitaires plus percutantes et plus proches de votre audience.