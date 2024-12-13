Créez des Vidéos d'Annonce d'Acquisition pour des Fusions Fluides

Créez des annonces vidéo engageantes avec des contrôles de marque professionnels pour votre public cible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce formelle de 60 secondes pour les investisseurs et les parties prenantes clés détaillant une acquisition stratégique. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et confiant, mettant en avant la synergie et la vision à long terme des entités combinées. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message, ajoutant une touche moderne et engageante à cette importante annonce d'acquisition.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes à destination des clients qui communique clairement les avantages positifs d'une récente acquisition pour votre base d'utilisateurs existante. Le ton doit être amical et accessible, avec des visuels lumineux et optimistes et une musique de fond entraînante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour créer un récit chaleureux et engageant qui rassure les clients et souligne l'amélioration des services.
Exemple de Prompt 3
Concevez un teaser dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin de susciter l'intérêt pour une nouvelle identité de marque résultant d'une acquisition. Cette courte vidéo doit être visuellement attrayante avec des coupes rapides et des graphismes modernes, suscitant l'enthousiasme parmi le grand public et les clients potentiels. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une histoire visuelle percutante qui capte l'attention sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Annonce d'Acquisition

Créez rapidement et professionnellement des vidéos d'annonce d'acquisition percutantes pour informer les parties prenantes et le public avec un message clair et marqué.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez par sélectionner un modèle vidéo professionnel ou collez votre script d'annonce d'acquisition. Notre capacité de texte en vidéo transforme votre texte en contenu vidéo captivant.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et du Branding
Sélectionnez un avatar AI pour délivrer votre message, en personnalisant son apparence et sa voix. Appliquez facilement les couleurs, polices et logo de votre marque pour un look cohérent.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et des Voix Off
Enrichissez votre annonce en ajoutant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock ou téléchargez les vôtres. Générez des voix off engageantes pour garantir que votre message est clairement communiqué.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multi-Canaux
Finalisez votre vidéo, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux, les campagnes par email et les communications internes pour atteindre efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez des Mises à Jour Stratégiques de l'Entreprise

.

Développez des messages vidéo clairs et convaincants pour informer les employés, les parties prenantes et les clients des acquisitions de l'entreprise et de la direction stratégique future.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'annonce d'acquisition percutantes ?

HeyGen utilise l'IA pour vous aider à créer rapidement des vidéos d'annonce d'acquisition convaincantes, offrant des modèles personnalisables et des avatars AI pour transmettre votre message avec des visuels efficaces et un branding fort.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos d'acquisition d'entreprise avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments de marque pour que vos annonces d'acquisition s'alignent parfaitement avec votre identité de marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer la portée et la clarté des annonces vidéo pour les parties prenantes ?

HeyGen vous aide à créer des annonces vidéo claires et professionnelles, complètes avec des sous-titres et des ratios d'aspect flexibles, les rendant adaptées à divers canaux de distribution comme les réseaux sociaux et le marketing par email pour communiquer efficacement avec votre public cible et les parties prenantes.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'annonces vidéo professionnelles ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, vous permettant de générer facilement et efficacement des vidéos d'annonce soignées à partir d'un script.

