Créez des Vidéos de Conception Accessibles : Contenu Facile et Inclusif
Rendez vos vidéos accessibles numériquement à tous les utilisateurs en ajoutant des sous-titres et légendes précis avec HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux producteurs vidéo et aux équipes marketing, en mettant l'accent sur la nécessité cruciale de descriptions audio complètes pour rendre le contenu accessible aux utilisateurs en situation de handicap. La vidéo doit être engageante, présentant de brefs exemples de contenu visuel narré de manière descriptive, avec une voix claire et expressive. Mettez en avant comment la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen simplifie la création de descriptions audio efficaces.
Développez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, illustrant les meilleures pratiques pour créer des vidéos didactiques accessibles, en particulier pour les utilisateurs qui dépendent des lecteurs d'écran. Le style visuel et audio doit être amical, professionnel, mais accessible, avec un présentateur. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer le contenu, offrant un instructeur virtuel cohérent et engageant.
Concevez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux assistants marketing, soulignant l'importance de la planification en pré-production pour créer du contenu vidéo accessible dès le départ. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides, accompagné d'une voix énergique, montrant des étapes de planification simplifiées. Illustrez comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut lancer le processus de planification axé sur l'accessibilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée Éducative.
Produisez des vidéos didactiques et des cours en ligne plus accessibles, atteignant un public mondial plus large et diversifié, y compris les utilisateurs en situation de handicap.
Améliorer l'Accessibilité de la Formation.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation hautement engageantes et accessibles avec des fonctionnalités comme les sous-titres, améliorant la rétention pour tous les apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer du contenu vidéo accessible ?
HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos accessibles" en fournissant des fonctionnalités comme les avatars AI et les "légendes automatiques" pour améliorer l'"accessibilité vidéo" pour les "utilisateurs en situation de handicap".
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour respecter les Web Content Accessibility Guidelines ?
HeyGen soutient la conformité aux "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) en offrant la génération de "sous-titres" et "légendes", essentiels pour fournir des "transcriptions" du contenu parlé. Cela garantit que vos "vidéos didactiques accessibles" sont inclusives.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être comprises par les lecteurs d'écran et les technologies d'assistance ?
Oui, les capacités robustes de texte en vidéo de HeyGen garantissent que tous les dialogues parlés sont clairement articulés et disponibles sous forme de "légendes" et "transcriptions", rendant vos efforts d'"accessibilité numérique" plus efficaces pour les "lecteurs d'écran".
Quelles étapes puis-je suivre pour intégrer des descriptions audio dans les vidéos HeyGen ?
Pour intégrer efficacement des "descriptions audio" pour l'"accessibilité vidéo", les utilisateurs de HeyGen peuvent incorporer des descriptions narratives détaillées directement dans leurs scripts vidéo lors de la "pré-production". Cela garantit que toutes les informations visuelles essentielles sont transmises aux "utilisateurs en situation de handicap".