Créez des Vidéos de Conception Accessibles : Contenu Facile et Inclusif

Rendez vos vidéos accessibles numériquement à tous les utilisateurs en ajoutant des sous-titres et légendes précis avec HeyGen.

533/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux producteurs vidéo et aux équipes marketing, en mettant l'accent sur la nécessité cruciale de descriptions audio complètes pour rendre le contenu accessible aux utilisateurs en situation de handicap. La vidéo doit être engageante, présentant de brefs exemples de contenu visuel narré de manière descriptive, avec une voix claire et expressive. Mettez en avant comment la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen simplifie la création de descriptions audio efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, illustrant les meilleures pratiques pour créer des vidéos didactiques accessibles, en particulier pour les utilisateurs qui dépendent des lecteurs d'écran. Le style visuel et audio doit être amical, professionnel, mais accessible, avec un présentateur. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer le contenu, offrant un instructeur virtuel cohérent et engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux assistants marketing, soulignant l'importance de la planification en pré-production pour créer du contenu vidéo accessible dès le départ. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides, accompagné d'une voix énergique, montrant des étapes de planification simplifiées. Illustrez comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut lancer le processus de planification axé sur l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conception Accessibles

Concevez du contenu vidéo inclusif pour tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap, en intégrant des fonctionnalités d'accessibilité de manière fluide dans votre flux de production.

1
Step 1
Créez Votre Script Accessible
Commencez par rédiger un script complet qui non seulement transmet votre message clairement, mais inclut également des détails pour les éléments visuels et les descriptions audio potentielles. Utilisez la capacité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir votre contenu préparé en une première ébauche vidéo, en veillant à ce que toutes les informations critiques soient présentes dès le départ pour un contenu vidéo accessible.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Voix
Choisissez un avatar AI approprié et une voix off qui articulent clairement votre message. Assurez-vous que les gestes et expressions de l'avatar choisi soutiennent le récit sans causer de confusion visuelle, en respectant les bons principes de conception vidéo pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité Essentielles
Augmentez la portée de votre vidéo en intégrant des composants d'accessibilité clés. Générez des sous-titres/légendes précis directement dans HeyGen pour les spectateurs malentendants. Envisagez de générer des voix off supplémentaires pour une narration descriptive en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour fournir des descriptions audio pour le contenu visuel, rendant vos vidéos plus complètes.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu Inclusif
Une fois toutes les fonctionnalités d'accessibilité intégrées, utilisez le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour produire votre vidéo finale. Assurez-vous qu'elle respecte les normes nécessaires pour les vidéos accessibles avant de la partager, rendant votre contenu disponible au plus large public possible et promouvant l'inclusivité numérique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Éducation Sanitaire Accessible

.

Simplifiez des sujets médicaux complexes en contenu vidéo clair et accessible, améliorant la compréhension et l'inclusivité dans l'éducation sanitaire pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer du contenu vidéo accessible ?

HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos accessibles" en fournissant des fonctionnalités comme les avatars AI et les "légendes automatiques" pour améliorer l'"accessibilité vidéo" pour les "utilisateurs en situation de handicap".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour respecter les Web Content Accessibility Guidelines ?

HeyGen soutient la conformité aux "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) en offrant la génération de "sous-titres" et "légendes", essentiels pour fournir des "transcriptions" du contenu parlé. Cela garantit que vos "vidéos didactiques accessibles" sont inclusives.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être comprises par les lecteurs d'écran et les technologies d'assistance ?

Oui, les capacités robustes de texte en vidéo de HeyGen garantissent que tous les dialogues parlés sont clairement articulés et disponibles sous forme de "légendes" et "transcriptions", rendant vos efforts d'"accessibilité numérique" plus efficaces pour les "lecteurs d'écran".

Quelles étapes puis-je suivre pour intégrer des descriptions audio dans les vidéos HeyGen ?

Pour intégrer efficacement des "descriptions audio" pour l'"accessibilité vidéo", les utilisateurs de HeyGen peuvent incorporer des descriptions narratives détaillées directement dans leurs scripts vidéo lors de la "pré-production". Cela garantit que toutes les informations visuelles essentielles sont transmises aux "utilisateurs en situation de handicap".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo