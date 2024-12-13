Créez des Vidéos de Conformité à l'Accessibilité Sans Effort
Rationalisez vos vidéos de conformité à l'accessibilité. Convertissez rapidement des scripts en vidéos entièrement accessibles pour tous les utilisateurs en situation de handicap en utilisant la fonction efficace de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les monteurs vidéo sur la mise en œuvre pratique des principales fonctionnalités d'accessibilité vidéo. Cette vidéo doit présenter des exemples dynamiques d'enregistrement d'écran, démontrant l'utilisation efficace des sous-titres et des descriptions audio, avec un ton professionnel et instructif. Utilisez la fonction de sous-titres de HeyGen et des avatars AI pour présenter des étapes claires et concrètes pour améliorer l'accessibilité vidéo.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes destinée aux départements RH et juridiques des agences fédérales ou des grandes entreprises, expliquant les subtilités des exigences de la Section 508 pour le contenu numérique. La vidéo doit adopter une esthétique professionnelle et corporative avec une narration claire et autoritaire délivrée par un avatar AI de HeyGen ressemblant à un humain, en utilisant divers modèles et scènes pour transmettre efficacement l'importance de créer des vidéos conformes à l'accessibilité.
Concevez une vidéo de sensibilisation concise de 45 secondes pour les designers UX et les développeurs, soulignant le rôle crucial de la conception proactive et des tests de vidéos pour l'accessibilité afin d'assurer une expérience inclusive pour les utilisateurs en situation de handicap. Employez un style visuel moderne et épuré complété par une voix engageante et encourageante. Cette vidéo peut utiliser efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants et tirer parti du redimensionnement et des exportations au format d'aspect pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Plus Accessibles et Atteignez Plus d'Apprenants.
Développez efficacement des supports de formation conformes, garantissant l'accessibilité vidéo et atteignant un public mondial plus large.
Boostez l'Engagement et la Rétention de la Formation Accessible avec l'IA.
Améliorez les expériences d'apprentissage en rendant les vidéos de formation accessibles, améliorant l'engagement et la rétention pour tous les participants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de conformité à l'accessibilité ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos accessibles en intégrant des fonctionnalités cruciales pour la conformité. Notre plateforme simplifie l'ajout d'éléments essentiels, garantissant que votre contenu respecte les normes importantes d'accessibilité vidéo pour un public plus large.
HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités pour la conformité WCAG 2.1 Niveau AA, comme les sous-titres et les transcriptions descriptives ?
Oui, HeyGen prend en charge les fonctionnalités clés pour la conformité WCAG 2.1 Niveau AA. Vous pouvez facilement générer et personnaliser les sous-titres fermés, rendant vos vidéos accessibles, et utiliser des équivalents textuels pour des transcriptions descriptives complètes.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour les publics malvoyants ?
Les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen peuvent être utilisées pour ajouter des descriptions audio détaillées à vos vidéos, fournissant un contexte crucial pour les utilisateurs malvoyants. Cela améliore l'expérience globale d'accessibilité vidéo pour les utilisateurs en situation de handicap.
Comment HeyGen facilite-t-il le respect des exigences de la Section 508 pour le contenu vidéo numérique ?
HeyGen vous aide à répondre aux exigences de la Section 508 en permettant la création de vidéos avec des composants d'accessibilité intégrés. Notre plateforme permet l'inclusion de sous-titres synchronisés et d'autres équivalents textuels, qui sont fondamentaux pour l'accessibilité du contenu numérique.