Créez des Vidéos de Sensibilisation à l'Accessibilité Qui Ont de l'Impact
Créez du contenu vidéo inclusif et accessible sans effort. Générez des voix off professionnelles avec HeyGen pour une portée plus large.
Développez une vidéo instructive convaincante de 90 secondes à destination des éducateurs et des formateurs d'entreprise sur la manière de rendre les supports d'apprentissage accessibles. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel mais engageant, en utilisant la génération de voix off claire pour expliquer les avantages d'incorporer des descriptions audio et de fournir des transcriptions complètes. Mettez en avant comment HeyGen peut simplifier la création de telles vidéos pédagogiques accessibles.
Produisez une vidéo de sensibilisation percutante de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant l'impact positif de la création de contenu vidéo véritablement accessible pour tous les publics. Le style visuel et audio doit être moderne et inclusif, avec une représentation diversifiée à travers les avatars AI de HeyGen pour transmettre un message de conception universelle pour les personnes en situation de handicap.
Concevez un tutoriel complet de 2 minutes pour les designers UX/UI et les producteurs vidéo, détaillant des conseils pratiques de conception vidéo accessible comme assurer un contraste de couleur approprié et optimiser pour les lecteurs d'écran. La vidéo doit adopter un style visuel étape par étape et de soutien avec des exemples clairs, démontrant comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent être utilisés pour construire une base accessible sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Produire des Vidéos Éducatives Accessibles.
Créez rapidement des cours vidéo engageants et accessibles ainsi que des supports de formation pour éduquer un public diversifié et mondial sur les normes d'accessibilité.
Améliorer l'Engagement dans la Formation à l'Accessibilité.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de sensibilisation à l'accessibilité interactives et engageantes qui améliorent la rétention d'apprentissage pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à garantir que mes vidéos respectent les WCAG pour l'accessibilité vidéo ?
HeyGen simplifie la création de vidéos accessibles en générant automatiquement des sous-titres précis à partir de votre script, ce qui est crucial pour la conformité WCAG. Ses modèles personnalisables aident également à maintenir un contraste de couleur optimal et des principes de conception vidéo importants pour l'accessibilité numérique.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour le sous-titrage vidéo et les transcriptions afin d'améliorer l'accessibilité numérique ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes de sous-titrage vidéo, convertissant automatiquement vos scripts textuels en sous-titres précis pour un contenu vidéo accessible. Cette fonctionnalité aide non seulement les lecteurs d'écran mais permet également de générer facilement des transcriptions pour élargir votre audience.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pédagogiques inclusives et accessibles pour tous les spectateurs ?
Absolument. Les avatars AI de HeyGen et ses capacités de texte à vidéo permettent la production de vidéos pédagogiques avec des narrations claires et une clarté visuelle. En incluant des sous-titres automatiques, HeyGen aide à rendre votre contenu inclusif et accessible, atteignant un public plus large, y compris les personnes en situation de handicap.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo accessible avec une conception vidéo efficace ?
HeyGen fournit des modèles personnalisables et des contrôles de marque qui vous permettent de gérer le contraste des couleurs et d'utiliser des polices claires, des éléments critiques pour un contenu vidéo accessible. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de mettre en œuvre les meilleures pratiques de conception vidéo dès le départ, garantissant lisibilité et clarté visuelle.