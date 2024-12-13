Créez des Vidéos de Demande d'Accès Rapidement et Facilement

Rationalisez la gouvernance des identités et aidez les utilisateurs finaux à accéder aux ressources en générant des vidéos percutantes avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

377/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes pour les administrateurs IT, mettant en avant l'efficacité avec laquelle ils peuvent gérer et approuver diverses demandes d'accès pour différentes applications. Adoptez un style visuel professionnel et épuré, avec des enregistrements d'écran nets et des superpositions informatives, complétés par une narration textuelle calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Créez un tutoriel de 60 secondes pour les utilisateurs professionnels et les nouveaux employés, les guidant sur la façon de demander un accès à des ressources critiques pour obtenir un accès rapide. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant, étape par étape, avec des surlignages clairs à l'écran et un ton encourageant, présenté par l'un des avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, illustrant comment ils peuvent facilement créer des demandes d'accès au nom d'autres membres de leur équipe pour simplifier l'accès aux ressources. La vidéo doit avoir un style visuel efficace et orienté business avec des transitions dynamiques et des explications précises, augmentées par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Demande d'Accès

Simplifiez le processus de demande d'accès aux applications et ressources pour vos utilisateurs finaux avec des vidéos didactiques engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script clair qui décrit les étapes pour que les utilisateurs finaux créent une demande d'accès pour diverses ressources. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer automatiquement une vidéo à partir de votre texte.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez un "avatar AI" approprié pour présenter l'information de manière professionnelle. Cela aide à guider les utilisateurs sur la façon d'accéder aux applications, droits ou rôles dont ils ont besoin.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et assurez-vous qu'elle s'aligne avec vos directives de marque. Utilisez les "Contrôles de marque" pour incorporer votre logo et vos couleurs, renforçant vos normes de gouvernance des identités.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, utilisez "Redimensionnement et exportations de ratio d'aspect" pour l'optimiser pour différentes plateformes. Partagez votre nouvelle vidéo didactique avec votre équipe afin que les utilisateurs puissent facilement demander un accès pour eux-mêmes ou pour le compte d'autres personnes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures d'Accès Complexes

.

Utilisez la vidéo AI pour décomposer les flux de travail de demande d'accès complexes, les rendant faciles à comprendre et à suivre pour tous les utilisateurs finaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie avancée de texte-à-vidéo, accélérant considérablement la production de contenu.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et de choisir parmi divers modèles et scènes pour maintenir la cohérence de la marque dans tout votre contenu vidéo.

Quelles options HeyGen propose-t-il pour les voix off et les fonctionnalités d'accessibilité ?

HeyGen inclut des capacités robustes de génération de voix off, offrant une diversité de voix AI. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des captions à vos vidéos, améliorant l'accessibilité pour un public plus large.

Quels types de ressources multimédias et d'options d'exportation sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose une riche bibliothèque multimédia et un support de stock pour enrichir vos vidéos. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect et exporter votre contenu final dans divers formats adaptés à différentes plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo