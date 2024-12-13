Créez des Vidéos de Demande d'Accès Rapidement et Facilement
Rationalisez la gouvernance des identités et aidez les utilisateurs finaux à accéder aux ressources en générant des vidéos percutantes avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 45 secondes pour les administrateurs IT, mettant en avant l'efficacité avec laquelle ils peuvent gérer et approuver diverses demandes d'accès pour différentes applications. Adoptez un style visuel professionnel et épuré, avec des enregistrements d'écran nets et des superpositions informatives, complétés par une narration textuelle calme et autoritaire.
Créez un tutoriel de 60 secondes pour les utilisateurs professionnels et les nouveaux employés, les guidant sur la façon de demander un accès à des ressources critiques pour obtenir un accès rapide. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant, étape par étape, avec des surlignages clairs à l'écran et un ton encourageant, présenté par l'un des avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, illustrant comment ils peuvent facilement créer des demandes d'accès au nom d'autres membres de leur équipe pour simplifier l'accès aux ressources. La vidéo doit avoir un style visuel efficace et orienté business avec des transitions dynamiques et des explications précises, augmentées par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement pour la Formation sur les Demandes d'Accès.
Améliorez la manière dont les utilisateurs finaux apprennent et complètent les processus de demande d'accès avec des vidéos de formation engageantes générées par l'IA.
Développez des Cours de Demande d'Accès pour des Équipes Mondiales.
Créez rapidement des cours vidéo complets pour guider les employés à travers le monde dans diverses procédures de demande d'accès.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie avancée de texte-à-vidéo, accélérant considérablement la production de contenu.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et de choisir parmi divers modèles et scènes pour maintenir la cohérence de la marque dans tout votre contenu vidéo.
Quelles options HeyGen propose-t-il pour les voix off et les fonctionnalités d'accessibilité ?
HeyGen inclut des capacités robustes de génération de voix off, offrant une diversité de voix AI. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des captions à vos vidéos, améliorant l'accessibilité pour un public plus large.
Quels types de ressources multimédias et d'options d'exportation sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen propose une riche bibliothèque multimédia et un support de stock pour enrichir vos vidéos. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect et exporter votre contenu final dans divers formats adaptés à différentes plateformes.