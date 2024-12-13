Créez facilement des vidéos de formation sur les demandes d'accès

Simplifiez la gestion des demandes d'accès et intégrez rapidement les utilisateurs avec des tutoriels vidéo engageants créés facilement à partir de vos scripts grâce à notre fonctionnalité de conversion texte-en-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo détaillée de deux minutes pour les administrateurs système sur la gestion efficace des demandes d'accès, en se concentrant spécifiquement sur la configuration des rôles et des permissions. Utilisez des modèles et des scènes professionnels pour présenter les interfaces système et le flux de données, accompagnés d'une voix off experte pour expliquer clairement les concepts avancés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique et les responsables de la conformité, mettant en avant les avantages et le processus d'automatisation de l'administration des accès à travers divers systèmes cibles. La vidéo doit adopter un style visuel propre et moderne, utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement des informations techniques complexes avec une voix directe et informative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique d'une minute pour les équipes de sécurité et les décideurs, illustrant l'importance de l'analyse des risques en temps réel lors de la création de nouveaux comptes. La vidéo doit incorporer des graphiques engageants et un style audio captivant, en utilisant des sous-titres pour garantir que les informations critiques en matière de sécurité soient accessibles et clairement comprises même dans des scénarios rapides.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation sur les demandes d'accès

Développez des formations vidéo claires et engageantes pour simplifier vos processus de demandes d'accès, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour tous les utilisateurs.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Décrivez vos procédures de 'demande d'accès' et les informations clés. Utilisez la puissante capacité de **conversion texte-en-vidéo à partir d'un script** de HeyGen pour transformer votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique, posant les bases de votre formation.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez un **avatar AI** engageant dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour être votre présentateur à l'écran. Cela donne vie à vos 'tutoriels', offrant une voix cohérente et professionnelle pour votre contenu éducatif.
3
Step 3
Appliquez des visuels et l'accessibilité
Améliorez vos 'ressources d'apprentissage' en utilisant la **bibliothèque de médias/stock** de HeyGen pour ajouter des visuels pertinents. Assurez-vous que vos vidéos sont inclusives et faciles à suivre pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et partagez vos vidéos
Finalisez votre contenu de 'formation vidéo', en vous assurant qu'il répond à vos normes de qualité. Utilisez les **redimensionnements et exportations de ratio d'aspect** de HeyGen pour préparer vos vidéos pour diverses plateformes, prêtes à être distribuées à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les processus de demandes d'accès

Démystifiez les flux de travail et les politiques complexes des demandes d'accès avec des explications vidéo claires et concises générées par l'AI, réduisant les erreurs des utilisateurs et les tickets de support.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les demandes d'accès pour la gestion des demandes d'accès ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des tutoriels vidéo engageants pour la gestion des demandes d'accès en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion texte-en-vidéo. Transformez facilement des processus de provisionnement d'accès complexes en ressources d'apprentissage en ligne claires et concises pour votre équipe.

Quelles fonctionnalités de HeyGen améliorent la formation vidéo pour le provisionnement des accès et les rôles et permissions ?

HeyGen propose des avatars AI puissants et la génération de voix off pour expliquer les rôles et permissions complexes ainsi que les procédures de provisionnement d'accès. Ses modèles personnalisables et ses contrôles de marque garantissent que votre formation vidéo s'aligne parfaitement avec vos ressources d'apprentissage internes.

HeyGen peut-il simplifier les tutoriels pour la gestion des demandes d'accès à travers les systèmes cibles ?

Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de créer rapidement des tutoriels étape par étape pour la gestion des demandes d'accès à divers systèmes cibles. Utilisez des scènes dynamiques et des médias riches pour fournir des ressources d'apprentissage complètes pour les débutants et les utilisateurs de concepts avancés.

Pourquoi utiliser HeyGen pour le contenu d'apprentissage sur l'automatisation de l'administration des accès ?

HeyGen accélère la production de formations vidéo de haute qualité qui soutiennent les initiatives d'automatisation de l'administration des accès. Exploitez les avatars AI et les capacités de conversion texte-en-vidéo pour mettre à jour et déployer rapidement des ressources d'apprentissage en ligne cohérentes à travers votre organisation, garantissant que tout le monde comprend la configuration des nouveaux comptes et les protocoles d'accès.

