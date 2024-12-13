créer des vidéos de gestion des accès pour gouverner et sécuriser

Simplifiez les sujets complexes et satisfaites facilement aux exigences de conformité en créant des vidéos engageantes avec des avatars AI.

442/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo perspicace de 60 secondes abordant les pièges courants associés au contrôle d'accès utilisateur, en se concentrant spécifiquement sur la manière dont les organisations peuvent réduire efficacement les risques. Cette vidéo devrait séduire les administrateurs de sécurité et les responsables informatiques, en employant une approche visuelle dynamique de problème-solution avec des médias de stock de la bibliothèque pour illustrer des scénarios complexes et des solutions, le tout généré sans effort à partir de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez un spot engageant de 30 secondes qui met en avant les avantages d'efficacité de l'authentification unique en tant que composant clé d'une gestion efficace des identités pour un projet réussi. Destinée aux équipes de développement et aux chefs de projet, la vidéo devrait adopter un style visuel moderne et dynamique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et en assurant la clarté avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce informative de 50 secondes sur la manière de gouverner et sécuriser les données et applications d'entreprise tout en satisfaisant aux exigences de conformité. Cette vidéo devrait être adaptée aux responsables de la conformité et aux architectes d'entreprise, présentant un style visuel et audio fiable avec des explications claires, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, et enrichi par une génération de voix off de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de gestion des accès

Apprenez à produire efficacement des vidéos claires et engageantes qui expliquent des concepts complexes de gestion des identités et des accès, vous aidant à gouverner et sécuriser vos données et applications d'entreprise.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Définissez vos sujets clés de gestion des accès, puis rédigez un script concis. Utilisez la capacité de HeyGen de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre contenu écrit en récits visuels.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et voix
Sélectionnez un avatar AI parmi les diverses options de HeyGen pour présenter visuellement votre contenu de manière claire. Cet avatar délivrera votre script avec professionnalisme et engagement.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de marque et visuels
Incorporez les contrôles de marque de votre organisation, tels que les logos et les couleurs personnalisées, pour maintenir une identité visuelle cohérente tout au long de votre vidéo de gestion des accès.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre vidéo
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en ajoutant des sous-titres/captions à votre vidéo. Une fois finalisée, utilisez les fonctionnalités d'exportation de HeyGen pour partager votre guide professionnel sur l'accès utilisateur.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez des concepts techniques complexes

.

Décomposez des sujets complexes comme l'authentification unique et l'accès utilisateur avec des vidéos claires et compréhensibles, rendant l'information complexe accessible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos engageantes sur la gestion des accès ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de "gestion des identités et des accès" en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, réduisant considérablement le temps et l'effort de production. Cela aide à créer des guides "comment faire" clairs et des supports de formation pour votre équipe.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour développer des formations sur la gestion des identités et des accès ?

HeyGen fournit des outils tels que des avatars AI, la génération de voix off et des modèles personnalisables, permettant aux organisations de créer un contenu de "gestion des identités" cohérent et professionnel. Cette approche soutient un "projet réussi" pour l'éducation sur les politiques et procédures d'"accès utilisateur".

Quelles méthodes HeyGen propose-t-il pour réduire les risques liés à la formation sur l'accès utilisateur ?

En exploitant les capacités de HeyGen pour un message cohérent et des mises à jour faciles, les organisations peuvent communiquer efficacement les meilleures pratiques d'"accès utilisateur", aidant à "réduire les risques" associés aux "pièges courants" dans les protocoles de sécurité. Cela garantit que votre personnel reçoit des informations précises et en temps opportun.

HeyGen aide-t-il les organisations à créer des vidéos pour satisfaire aux exigences de conformité en matière de gestion des identités ?

Oui, la plateforme de HeyGen facilite la création de vidéos standardisées avec des fonctionnalités telles que les contrôles de marque et la génération de sous-titres, assurant une communication claire des politiques nécessaires pour "satisfaire aux exigences de conformité" pour les besoins de "gestion des identités". Cette cohérence est cruciale pour l'adhésion réglementaire.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo