Créez une vidéo tutorielle de bricolage engageante de 60 secondes, parfaite pour les amateurs et les passionnés de DIY, démontrant un projet de saison rapide. Le style visuel doit être lumineux et en gros plan, avec une musique de fond encourageante et entraînante, et une voix off claire et amicale générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, guidant les spectateurs étape par étape tout au long du processus.

Générer une Vidéo