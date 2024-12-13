Créateur de Vidéos CPA : Boostez le ROAS avec des Publicités AI

Générez des publicités vidéo gagnantes avec l'AI pour optimiser votre CPA. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script simplifie la création de publicités pour les spécialistes du marketing de performance.

Les spécialistes du marketing de performance cherchant à optimiser le CPA découvriront la puissance du Créateur de Vidéos Publicitaires AI dans cette vidéo dynamique de 30 secondes. Avec un style visuel rapide, des transitions engageantes et une musique entraînante, nous démontrons comment les avatars AI de pointe de HeyGen peuvent instantanément donner vie à vos concepts publicitaires, transformant ainsi les stratégies de marketing de performance.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes créatives visant à produire du contenu vidéo UGC AI authentique sans effort, cette vidéo de 45 secondes met en avant les capacités de HeyGen. En utilisant une esthétique authentique générée par les utilisateurs avec des coupes dynamiques et une voix off amicale et conversationnelle, nous soulignons comment les modèles et scènes polyvalents de HeyGen simplifient le processus de création, permettant aux équipes d'itérer rapidement et efficacement.
Exemple de Prompt 2
Les entreprises lançant de nouveaux produits et se concentrant sur la maximisation du ROAS apprécieront cette démonstration élégante de Créateur de Vidéos de Produits de 60 secondes. Avec des prises de vue de produits inspirantes, des graphiques clairs à l'écran et une voix autoritaire, cette vidéo illustre comment la génération de voix off avancée de HeyGen peut créer des récits captivants qui résonnent avec les clients potentiels, garantissant des publicités vidéo gagnantes.
Exemple de Prompt 3
Les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs indépendants à la recherche d'une solution efficace de créateur de vidéos CPA trouveront leur réponse dans cet explicatif direct de 20 secondes. Avec un style visuel simple et informatif et un ton amical et encourageant, la vidéo met en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen permet une production rapide de contenu engageant, simplifiant l'édition AI pour un impact accru.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos CPA

Créez des publicités vidéo performantes conçues pour réduire votre Coût Par Acquisition (CPA) avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Exploitez notre AI pour générer un script ou sélectionnez parmi nos modèles conçus professionnellement pour rapidement esquisser le message et la structure de votre publicité vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou téléchargez vos propres médias pour créer des visuels engageants qui résonnent avec votre public cible.
3
Step 3
Améliorez avec Audio et Texte
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration captivante et intégrez de manière fluide du texte à l'écran et un appel à l'action clair.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Appliquez des contrôles de marque pour correspondre à l'esthétique de votre campagne, puis exportez votre vidéo MP4 de haute qualité, optimisée pour diverses plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Publicités Vidéo Engagantes de Style UGC AI

.

Créez instantanément des publicités vidéo de style UGC captivantes qui résonnent avec les audiences, augmentant les conversions et améliorant votre CPA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes créatives à produire efficacement des publicités vidéo gagnantes ?

HeyGen permet aux équipes créatives de créer instantanément des publicités vidéo AI à fort impact en utilisant des fonctionnalités telles que les avatars AI, le texte-à-vidéo à partir de script, et des modèles conçus professionnellement. Cela rationalise le processus créatif, permettant une itération rapide et une narration visuelle percutante pour obtenir des publicités vidéo gagnantes.

Quel rôle jouent les Avatars AI dans la génération de vidéos AI UGC avec HeyGen ?

Les avatars AI avancés de HeyGen sont essentiels pour générer des publicités vidéo de style UGC AI authentiques. Ces avatars personnalisables peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes, rendant vos vidéos de produits plus engageantes et accessibles sans avoir besoin de tournage traditionnel.

HeyGen peut-il optimiser la création de vidéos de produits avec des éléments graphiques créatifs ?

Oui, HeyGen vous permet d'optimiser la création de vidéos de produits en intégrant de manière transparente des éléments graphiques, des appels à l'action personnalisables et des prises de vue cinématographiques de produits. Notre plateforme offre une bibliothèque multimédia complète et des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de produits soient à la fois visuellement attrayantes et cohérentes avec votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la flexibilité créative dans la production vidéo ?

HeyGen offre une flexibilité créative étendue grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer, proposant une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos avec des fonctionnalités puissantes telles que la génération de voix off, les sous-titres, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes de médias sociaux.

