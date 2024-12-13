Créateur de Vidéos CPA : Boostez le ROAS avec des Publicités AI
Générez des publicités vidéo gagnantes avec l'AI pour optimiser votre CPA. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script simplifie la création de publicités pour les spécialistes du marketing de performance.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les équipes créatives visant à produire du contenu vidéo UGC AI authentique sans effort, cette vidéo de 45 secondes met en avant les capacités de HeyGen. En utilisant une esthétique authentique générée par les utilisateurs avec des coupes dynamiques et une voix off amicale et conversationnelle, nous soulignons comment les modèles et scènes polyvalents de HeyGen simplifient le processus de création, permettant aux équipes d'itérer rapidement et efficacement.
Les entreprises lançant de nouveaux produits et se concentrant sur la maximisation du ROAS apprécieront cette démonstration élégante de Créateur de Vidéos de Produits de 60 secondes. Avec des prises de vue de produits inspirantes, des graphiques clairs à l'écran et une voix autoritaire, cette vidéo illustre comment la génération de voix off avancée de HeyGen peut créer des récits captivants qui résonnent avec les clients potentiels, garantissant des publicités vidéo gagnantes.
Les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs indépendants à la recherche d'une solution efficace de créateur de vidéos CPA trouveront leur réponse dans cet explicatif direct de 20 secondes. Avec un style visuel simple et informatif et un ton amical et encourageant, la vidéo met en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen permet une production rapide de contenu engageant, simplifiant l'édition AI pour un impact accru.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo gagnantes avec l'AI pour améliorer significativement le ROAS et le CPA de vos campagnes.
Générez Rapidement des Variantes de Publicités sur les Réseaux Sociaux.
Produisez de nombreuses publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux et des clips en quelques minutes pour des tests A/B étendus et une optimisation du CPA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les équipes créatives à produire efficacement des publicités vidéo gagnantes ?
HeyGen permet aux équipes créatives de créer instantanément des publicités vidéo AI à fort impact en utilisant des fonctionnalités telles que les avatars AI, le texte-à-vidéo à partir de script, et des modèles conçus professionnellement. Cela rationalise le processus créatif, permettant une itération rapide et une narration visuelle percutante pour obtenir des publicités vidéo gagnantes.
Quel rôle jouent les Avatars AI dans la génération de vidéos AI UGC avec HeyGen ?
Les avatars AI avancés de HeyGen sont essentiels pour générer des publicités vidéo de style UGC AI authentiques. Ces avatars personnalisables peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes, rendant vos vidéos de produits plus engageantes et accessibles sans avoir besoin de tournage traditionnel.
HeyGen peut-il optimiser la création de vidéos de produits avec des éléments graphiques créatifs ?
Oui, HeyGen vous permet d'optimiser la création de vidéos de produits en intégrant de manière transparente des éléments graphiques, des appels à l'action personnalisables et des prises de vue cinématographiques de produits. Notre plateforme offre une bibliothèque multimédia complète et des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de produits soient à la fois visuellement attrayantes et cohérentes avec votre marque.
Comment HeyGen soutient-il la flexibilité créative dans la production vidéo ?
HeyGen offre une flexibilité créative étendue grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer, proposant une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos avec des fonctionnalités puissantes telles que la génération de voix off, les sous-titres, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes de médias sociaux.