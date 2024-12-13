Générateur de Vidéos Tutoriels de Cours : Créez des Cours Captivants Rapidement

Transformez sans effort vos scripts en vidéos de cours captivantes avec le Text-to-video AI à partir du script, sans besoin de compétences en montage.

588/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les éducateurs et formateurs cherchant à simplifier la création de contenu, produisez une vidéo convaincante de 45 secondes. Cette pièce doit démontrer comment les divers Modèles & scènes de HeyGen permettent une production rapide de contenu de "créateur de vidéos tutoriels" de haute qualité, enrichi de Sous-titres/captions automatiques. Employez un style visuel engageant et illustratif associé à une voix off amicale et claire, rendant les sujets complexes accessibles.
Exemple de Prompt 2
Les équipes marketing peuvent déployer rapidement des tutoriels produits captivants avec HeyGen. Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à ces professionnels, mettant en avant l'efficacité de la conversion de scripts directement en vidéo en utilisant le Text-to-video à partir du script. Le style visuel doit être rapide et dynamique, complété par une voix off confiante et énergique, montrant comment HeyGen agit comme l'ultime "générateur de vidéos AI" pour un contenu instructif rapide, en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des arrière-plans vibrants.
Exemple de Prompt 3
Déverrouillez l'accès universel à vos vidéos d'instruction avec cette démonstration de 60 secondes pour les créateurs de contenu priorisant l'inclusivité. Illustrez comment HeyGen ajoute sans effort des Sous-titres/captions, rendant tout contenu de "générateur de vidéos tutoriels de cours" consommable par un public plus large. Le style visuel doit être clair et minimaliste, soutenu par une voix off calme et informative, mettant en vedette un avatar AI expliquant les avantages de cette "plateforme de création vidéo AI" pour l'apprentissage et la formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels de Cours

Transformez sans effort votre contenu de cours en tutoriels vidéo captivants avec AI, sans compétences en montage requises, et offrez des expériences d'apprentissage percutantes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre matériel de cours, permettant à la plateforme de création vidéo AI de convertir instantanément votre texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une large gamme d'avatars AI pour servir de présentateur virtuel, rendant votre contenu d'apprentissage plus engageant.
3
Step 3
Générez des Sous-titres
Ajoutez automatiquement des sous-titres/captions précis à vos vidéos tutoriels, garantissant l'accessibilité et améliorant la compréhension pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Cours
Finalisez et exportez votre vidéo tutoriel de cours polie dans divers formats d'aspect, prête pour la distribution sans besoin de compétences en montage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes pour l'Éducation

.

Transformez des sujets complexes en tutoriels de cours clairs et digestes en utilisant AI, rendant les sujets complexes plus faciles à comprendre pour les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un contenu de cours captivant pour l'apprentissage et la formation ?

HeyGen est une plateforme avancée de création vidéo AI qui transforme votre création de cours en vous permettant de construire un contenu d'apprentissage captivant avec des avatars AI professionnels et des modèles personnalisables. Le processus est fluide, ne nécessitant aucune compétence en montage vidéo pour produire des vidéos pédagogiques de haute qualité.

Quel est le processus pour générer une vidéo AI à partir d'un script en utilisant HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de convertir du texte en vidéo à partir de votre script sans effort. Il vous suffit d'entrer votre contenu écrit, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen produira une vidéo complète avec des voix off naturelles, ce qui en fait un créateur de vidéos tutoriels idéal.

HeyGen peut-il être utilisé comme Générateur de Vidéos Tutoriels de Cours avec une portée internationale ?

Absolument, HeyGen sert d'excellent Générateur de Vidéos Tutoriels de Cours, facilitant la création de tutoriels et de contenus éducatifs complets. Vous pouvez améliorer l'apprentissage avec des sous-titres/captions automatiques et atteindre un public mondial avec un support pour plus de 50 langues.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation créative et le branding pour mes vidéos ?

HeyGen, en tant que plateforme de création vidéo AI, offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer des logos et des couleurs spécifiques pour correspondre à l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser une variété de modèles et de scènes pour garantir que vos vidéos soient visuellement attrayantes et captivent votre audience, favorisant un contenu d'apprentissage engageant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo