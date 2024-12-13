Générateur de vidéos de conseils de cours AI pour les éducateurs

Transformez rapidement le texte en conseils de cours dynamiques et vidéos éducatives. Utilisez des avatars AI pour diffuser votre contenu avec aisance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo succincte de 30 secondes ciblant les professionnels occupés qui ont besoin d'absorber rapidement de nouvelles informations sans lecture prolongée. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle épurée et minimaliste avec des graphiques en mouvement subtils et une narration calme et autoritaire. Elle doit illustrer comment un générateur de vidéos AI peut transformer des rapports complexes en résumés visuels digestes. Concentrez-vous sur l'utilisation de la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir le contenu écrit en une vidéo informative et soignée sans effort, économisant un temps précieux pour les apprenants en déplacement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les éducateurs et créateurs de cours en ligne cherchant à élever leur contenu numérique. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, avec des transitions de scène fluides et une voix off motivante et inspirante. Cette vidéo doit montrer la polyvalence d'un Générateur de Mini Cours en illustrant comment les éducateurs peuvent facilement créer des modules d'apprentissage engageants. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour démontrer un processus de production vidéo professionnel et de haute qualité, inspirant les créateurs à concevoir des vidéos de formation percutantes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative dynamique de 20 secondes, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises introduisant une nouvelle fonctionnalité de produit. Le rythme visuel doit être rapide et direct, incorporant des visuels de produit nets et une voix off précise et professionnelle. Cette vidéo générée par AI doit rapidement communiquer les détails clés. Mettez en avant la capacité avancée de génération de voix off de HeyGen pour produire une narration au son naturel qui s'aligne parfaitement avec la démonstration à l'écran, assurant un impact maximal pour les entrepreneurs occupés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Générateur de Vidéos de Conseils de Cours

Transformez facilement votre contenu éducatif en conseils vidéo engageants et guides d'étude avec AI, rendant l'apprentissage plus accessible et visuellement attrayant pour vos étudiants.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller vos conseils de cours ou le contenu de votre guide d'étude dans l'éditeur, en utilisant la fonctionnalité de génération de texte-à-vidéo pour transformer vos idées écrites en un script vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de vos conseils de cours, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations visuelles
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock, de la musique de fond ou un branding personnalisé, en utilisant les outils de création vidéo robustes pour mettre en valeur les informations clés efficacement.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Revoyez votre vidéo complétée et exportez-la dans le format et la résolution souhaités, générant instantanément une ressource d'apprentissage de haute qualité et partageable.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les sujets complexes

Simplifiez les sujets éducatifs complexes, des sciences aux sciences humaines, les rendant accessibles et faciles à comprendre pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de conseils de cours ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de vidéos de conseils de cours et de Vidéos de Guide d'Étude AI en utilisant des Avatars AI et un puissant générateur de texte-à-vidéo, transformant les scripts en contenu visuel engageant rapidement.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le contenu de formation ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace pour les vidéos de formation grâce à sa capacité à convertir le texte en vidéo captivante avec des Avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste, améliorant considérablement les outils de création vidéo disponibles pour l'auteur eLearning.

Puis-je personnaliser les Avatars AI pour mon contenu éducatif avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les Avatars AI et les modèles, permettant aux utilisateurs d'appliquer des contrôles de marque pour s'assurer que leur vidéo générée par AI et le contenu du Générateur de Mini Cours s'alignent parfaitement avec leur marque éducative spécifique.

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéos professionnelles générées par AI ?

Le générateur de texte-à-vidéo sophistiqué de HeyGen transforme sans effort les scripts écrits en vidéos professionnelles générées par AI en combinant des Avatars AI, des modèles personnalisables et des sous-titres/captions automatiques, permettant une création vidéo rapide sans montage complexe.

