Générateur de Vidéos de Programme de Cours : Créez des Vidéos d'Apprentissage Engagantes

Simplifiez la création de votre contenu de cours et améliorez l'engagement des apprenants avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

396/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes à destination des formateurs d'entreprise, présentant un cours de formation interactif avec des visuels épurés et des transitions élégantes. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante, transformant un contenu aride en expériences éducatives dynamiques, démontrant la puissance d'un créateur de cours IA.
Exemple de Prompt 2
Pour les enseignants de la maternelle au lycée, une vidéo d'annonce lumineuse et colorée de 30 secondes peut rapidement partager des mises à jour importantes ou des mini-leçons. Ce contenu devrait utiliser des modèles préconçus avec un texte clair à l'écran et une musique de fond entraînante, en tirant parti des Modèles & scènes de HeyGen pour créer une vidéo éducative engageante sans travail de conception intensif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative sophistiquée de 90 secondes pour les développeurs de cours en ligne qui articule visuellement des concepts complexes à travers des animations illustratives et dynamiques. Améliorez l'expérience d'apprentissage avec une narration captivante générée par IA, créée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, pour donner vie à votre contenu éducatif et faciliter la visualisation de concepts complexes avec des animations engageantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de programme de cours

Simplifiez la création de vidéos éducatives engageantes avec un générateur de vidéos de programme de cours alimenté par IA. Transformez votre programme en contenu dynamique sans effort.

1
Step 1
Créez votre Script de Programme
Commencez par coller ou taper le contenu de votre programme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre texte en une narration vidéo dynamique, servant de base pour votre cours.
2
Step 2
Choisissez vos Visuels et Avatars
Sélectionnez parmi notre bibliothèque d'avatars IA pour présenter votre programme. Personnalisez leur apparence et les arrière-plans en utilisant des options de modèles vidéo préconçus pour correspondre au style de votre cours.
3
Step 3
Générez une Voix Off IA
Donnez vie à votre script avec des voix naturelles. Utilisez la génération de voix off par IA pour ajouter une narration claire et engageante, rendant votre programme facilement compréhensible pour les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Affinez votre vidéo avec du texte et des animations personnalisés, et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions. Enfin, exportez votre vidéo de cours professionnelle avec redimensionnement des ratios d'aspect et exports adaptés à toute plateforme d'apprentissage en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir le Contenu Éducatif

.

Créez sans effort des clips vidéo courts et captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement vos cours et attirer de nouveaux apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars IA, des modèles préconçus, et du texte et des animations personnalisés. Cette approche simplifie la production vidéo et aide à améliorer l'engagement des apprenants pour votre audience sur diverses plateformes d'apprentissage en ligne.

HeyGen peut-il transformer mon programme de cours ou mon script en vidéo ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un générateur efficace de vidéos de programme de cours, convertissant votre script ou texte directement en contenu vidéo dynamique. Avec la génération de voix off par IA et les sous-titres/captions automatiques, HeyGen offre une solution complète de génération de vidéos pour le contenu éducatif.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo éducatif ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes pour le contenu vidéo éducatif, y compris l'ajout de texte et d'animations personnalisés, l'application de contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et l'utilisation d'une bibliothèque multimédia complète. Vous pouvez également bénéficier du redimensionnement des ratios d'aspect et de divers formats d'exportation pour différentes plateformes d'apprentissage en ligne.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de cours de formation alimentés par IA ?

HeyGen simplifie le rôle de créateur de cours IA en offrant un générateur de vidéos IA intuitif qui utilise des modèles vidéo préconçus et des avatars IA. Cet outil puissant aide à rationaliser la production vidéo pour divers cours de formation, rendant les vidéos éducatives de haute qualité et engageantes accessibles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo