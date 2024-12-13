Créateur de Vidéos Promo de Cours : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez facilement votre script de cours en une vidéo promotionnelle de haute qualité avec la génération de texte en vidéo alimentée par l'IA pour un impact maximal.

Produisez une vidéo promotionnelle de cours de 60 secondes ciblant les éducateurs en ligne, montrant comment transformer des scripts complexes en contenu captivant. Le style visuel doit être dynamique avec des graphismes modernes à l'écran, complété par une voix off claire et professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, soulignant la facilité de passer du texte à la vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, illustrant comment créer des vidéos promotionnelles professionnelles. L'esthétique visuelle doit être épurée et informative, utilisant une variété de visuels de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnée d'une musique de fond entraînante et de sous-titres/captions parfaitement synchronisés pour améliorer l'accessibilité et la portée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux entrepreneurs et aux nouveaux créateurs de contenu, démontrant la rapidité et la simplicité de la production vidéo. Employez un style visuel énergique avec des couleurs vives et un avatar AI amical, en soulignant la facilité de commencer avec des modèles et des scènes et de personnaliser le contenu sans expérience préalable en montage.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel complet de 2 minutes pour les spécialistes du marketing numérique gérant plusieurs plateformes, détaillant comment optimiser le contenu vidéo pour différents canaux de médias sociaux. Le style visuel et audio doit être élégant et autoritaire, avec des enregistrements d'écran et des coupes dynamiques, mettant en avant spécifiquement les capacités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour un déploiement multi-plateforme sans faille.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Cours

Créez facilement des vidéos promotionnelles de cours engageantes en quelques minutes, attirant plus d'étudiants avec une qualité professionnelle et un contenu dynamique.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" préconçus adaptés aux promotions de cours. Sélectionnez simplement une scène qui correspond au thème de votre cours pour commencer à créer votre vidéo captivante.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Collez votre script de cours, et notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" le convertira en une narration visuelle engageante. Améliorez davantage en intégrant des éléments de la "bibliothèque de médias de stock".
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Élevez l'attrait de votre vidéo en générant des "sous-titres" pour l'accessibilité et en ajoutant du "texte animé" pour mettre en valeur les principaux avantages du cours. Assurez-vous que votre message est clair et captivant.
4
Step 4
Exportez Votre Promo
Optimisez votre "vidéo promotionnelle" pour diverses plateformes avec le "redimensionnement et les exports de ratios d'aspect". Partagez votre promo de cours de haute qualité sur tous vos canaux pour attirer plus d'étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Promos de Cours Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Concevez facilement des clips vidéo courts captivants adaptés aux réseaux sociaux pour promouvoir efficacement vos cours et générer du trafic.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise des outils de montage avancés basés sur l'IA et un éditeur en ligne intuitif pour simplifier la création de vidéos promotionnelles. Les utilisateurs peuvent transformer facilement des invites textuelles simples en vidéos professionnelles, réduisant considérablement les complexités traditionnelles du montage vidéo. Notre éditeur glisser-déposer simplifie encore l'ajout d'éléments.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promotionnelles avec des avatars AI et un branding personnalisé ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles captivantes avec des avatars AI réalistes qui augmentent l'engagement. Vous pouvez personnaliser entièrement votre identité de marque avec des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec vos campagnes marketing. Nous offrons également une gamme de modèles vidéo pour lancer votre processus créatif.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour générer des voix off et des sous-titres engageants ?

HeyGen fournit des outils de montage AI robustes pour générer des voix off de haute qualité et créer automatiquement des sous-titres ou captions précis. Cela garantit que votre contenu promotionnel est accessible et percutant, vous permettant d'ajouter du texte, de la musique et des voix off de manière fluide pour un produit final soigné.

À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils créer une vidéo promotionnelle professionnelle en utilisant les modèles de HeyGen ?

La bibliothèque complète de modèles vidéo de HeyGen et son puissant générateur d'idées en vidéo permettent une création rapide de vidéos professionnelles. En combinant cela avec notre vaste bibliothèque de médias de stock, les utilisateurs peuvent produire des vidéos promotionnelles de haute qualité efficacement, souvent en quelques minutes plutôt qu'en heures.

