Générateur de Vidéos de Leçons de Cours : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez rapidement des vidéos éducatives captivantes à partir de vos scripts grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo pour des leçons dynamiques.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes montrant comment un propriétaire de petite entreprise peut facilement générer une "vidéo de leçon de cours" pour son atelier en ligne. Ciblez un entrepreneur occupé qui a besoin de contenu rapide et professionnel. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des transitions de scène dynamiques, accompagné d'une voix off enthousiaste et claire. Mettez en avant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour démarrer la création.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes pour les éducateurs en ligne démontrant comment simplifier des sujets complexes avec un "Créateur de Cours AI". Cette vidéo s'adresse aux instructeurs professionnels cherchant à améliorer leur prestation. Utilisez un avatar AI amical et accessible comme présentateur principal sur un fond minimaliste, accompagné d'une voix calme et informative. Soulignez la facilité d'utilisation des "avatars AI" de HeyGen pour présenter de manière engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo explicative" de 30 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise afin d'introduire rapidement de nouvelles réglementations de conformité aux employés. Le public cible est constitué de professionnels occupés qui ont besoin d'informations livrées efficacement. Utilisez une approche visuelle directe et factuelle avec des textes en surbrillance à l'écran et une voix sérieuse et claire. Illustrez comment le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transforme des scripts bruts en leçons soignées sans effort.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une "vidéo éducative" animée de 90 secondes destinée aux élèves de collège, simplifiant le concept de photosynthèse. L'objectif est de rendre l'apprentissage agréable et accessible. Le style visuel doit être vibrant et énergique, utilisant des illustrations personnalisées et des animations fluides, avec une "Génération de voix off" engageante et encourageante. Montrez comment HeyGen permet de créer de telles "vidéos éducatives animées" pour captiver les jeunes apprenants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Leçons de Cours

Générez des vidéos éducatives engageantes en quelques clics. Notre plateforme alimentée par l'AI simplifie la création de contenu, rendant l'apprentissage accessible et visuellement attrayant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par fournir le contenu de votre leçon, en utilisant la fonctionnalité de création de texte en vidéo alimentée par l'AI pour générer un script qui forme la base de votre cours.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez un avatar AI engageant dans notre bibliothèque diversifiée pour présenter votre leçon, apportant une touche personnalisée et humaine à votre contenu éducatif.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec un audio de haute qualité en générant des voix off AI naturelles dans diverses langues et tons émotionnels.
4
Step 4
Finalisez Votre Vidéo
Ajoutez les touches finales à votre création, puis utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour produire une vidéo éducative soignée prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Contenu Éducatif Spécialisé

Clarifiez des sujets complexes comme les sujets médicaux ou les concepts complexes en les transformant en vidéos éducatives AI facilement digestibles et percutantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos éducatives AI intuitif, vous permettant de transformer des scripts en vidéos de leçons de cours engageantes sans effort. Utilisez des avatars AI et une variété de modèles vidéo pour générer rapidement du contenu éducatif professionnel.

Puis-je personnaliser les visuels et avatars AI dans mes vidéos éducatives HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement votre contenu vidéo, y compris une large sélection d'avatars AI réalistes et de visuels AI diversifiés. Vous pouvez personnaliser les têtes parlantes, les arrière-plans et ajouter vos propres médias pour s'aligner parfaitement avec votre marque ou le thème de votre leçon.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer mon contenu éducatif ?

HeyGen propose une riche bibliothèque d'atouts créatifs, y compris divers modèles vidéo et une vaste collection de photos et vidéos de stock. Cela vous permet de produire des vidéos éducatives dynamiques et animées qui captent l'attention et transmettent clairement des informations complexes.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos explicatives animées pour les leçons ?

HeyGen est un excellent Créateur de Cours AI, vous permettant de créer facilement des vidéos explicatives animées convaincantes à partir de scripts textuels. Ses capacités avancées de création de texte en vidéo, combinées à des avatars AI personnalisables et des visuels vibrants, donnent vie à vos leçons rapidement et efficacement.

