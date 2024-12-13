Créateur de Vidéos de Lancement de Cours : Créez Rapidement des Vidéos de Formation Engagantes

Exploitez les avatars AI pour créer facilement des vidéos éducatives professionnelles, partageant efficacement le savoir.

Êtes-vous un créateur de cours en L&D cherchant à faire une différence ? Lancez votre prochaine vidéo éducative avec un clip promotionnel dynamique de 30 secondes, mettant en avant des avatars AI professionnels et une génération de voix off nette pour souligner les résultats d'apprentissage clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez sans effort une vidéo de lancement de cours inspirante de 45 secondes qui captive les étudiants potentiels, en utilisant notre puissant Générateur de Vidéos AI et divers Modèles Vidéo pour transformer votre script en visuels époustouflants.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo animée de 60 secondes présentant votre dernier contenu éducatif à un public mondial ; créez cette pièce engageante avec un style visuel amical, enrichi par une vaste bibliothèque de médias pour les visuels de fond et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation animée concise de 30 secondes pour votre équipe qui explique simplement des concepts complexes, en utilisant la conversion Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide et le redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio pour s'adapter à toute plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Lancement de Cours

Créez des vidéos de lancement de cours captivantes avec AI, transformant votre script en visuels engageants rapidement et efficacement pour attirer les apprenants.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par coller votre script de lancement de cours dans l'éditeur. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour être votre présentateur engageant, donnant vie à votre message avec une livraison authentique.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off Dynamiques et des Médias de Stock
Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants de la bibliothèque de médias de stock intégrée. Utilisez la puissante **génération de voix off** pour ajouter une narration captivante dans diverses langues, parfaitement synchronisée avec votre script.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez Votre Vidéo
Utilisez des **contrôles de branding** robustes pour incorporer votre logo et vos couleurs de marque, assurant un look cohérent et professionnel. Affinez votre vidéo en utilisant des outils de montage intuitifs pour un timing et un flux parfaits.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Cours Professionnelle
Une fois finalisée, **exportez** facilement votre vidéo de lancement de cours de haute qualité dans le format d'aspect souhaité. Optionnellement, ajoutez des sous-titres professionnels automatiquement pour une accessibilité améliorée et une portée plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un contenu convaincant pour les réseaux sociaux pour la promotion de cours

.

Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer et de promouvoir efficacement vos lancements de cours à un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de lancement de cours engageantes et de contenu de formation animé ?

HeyGen est un puissant Générateur de Vidéos AI qui permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de lancement de cours de haute qualité et des vidéos de formation animées. Sa plateforme intuitive, dotée d'une interface conviviale et de riches Modèles Vidéo, simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, rendant le contenu créatif accessible aux créateurs de cours en L&D.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de texte-en-vidéo pour divers besoins éducatifs et marketing ?

HeyGen révolutionne le processus de création de texte-en-vidéo en vous permettant de transformer des scripts en vidéos dynamiques sans effort. En exploitant le format avancé d'avatar AI et des voix off réalistes, il rend la génération de vidéos éducatives et de contenu marketing percutant simple et efficace.

HeyGen peut-il générer des voix off professionnelles et des sous-titres synchronisés pour un partage de connaissances amélioré ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off naturelles et leur synchronisation automatique avec un Générateur de Sous-titres, crucial pour un partage de connaissances efficace. Cela garantit que vos vidéos de formation et autres contenus sont accessibles et clairs pour tous les spectateurs.

Quels outils avancés de montage vidéo HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos générées par AI ?

HeyGen fournit des outils de montage vidéo robustes qui permettent une personnalisation complète de vos vidéos générées par AI, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs. Cela garantit que chaque contenu, des vidéos éducatives au contenu interactif, s'aligne parfaitement avec l'identité et les normes professionnelles de votre marque.

