Créez une vidéo d'introduction de cours dynamique de 15 secondes, conçue pour les éducateurs en ligne, présentant un nouveau module sur le marketing digital, en utilisant un style visuel dynamique avec des couleurs vives et une bande sonore moderne et entraînante. Cette introduction doit exploiter efficacement les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour instaurer rapidement un ton engageant, captant l'attention des étudiants dès le début.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'introduction professionnelle de 20 secondes pour des programmes de formation en entreprise, ciblant les professionnels cherchant à améliorer leurs compétences, avec une esthétique visuelle épurée et élégante et une bande sonore inspirante et corporative. Intégrez un avatar AI utilisant la génération de voix off pour délivrer un message de bienvenue convaincant, ajoutant une touche sophistiquée à la vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une introduction éducative énergique de 30 secondes pour une série YouTube destinée aux jeunes apprenants, mettant l'accent sur un style visuel amical et animé avec une musique de fond motivante. Intégrez la bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen pour présenter des environnements d'apprentissage diversifiés, garantissant que l'introduction soit visuellement attrayante et riche en contenu.
Exemple de Prompt 3
Produisez une introduction sophistiquée de 25 secondes pour un cours universitaire avancé, conçue pour les futurs étudiants diplômés, avec une présentation visuelle raffinée et académique et une musique classique ou inspirante et apaisante. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, démontrant la rigueur académique et l'approche innovante du cours.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo d'Introduction de Cours

Créez des vidéos d'introduction de cours engageantes et professionnelles en quelques minutes avec des outils intuitifs et des fonctionnalités AI, assurant une forte première impression pour votre contenu éducatif.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo d'introduction de cours, ou commencez avec une toile vierge pour une liberté créative totale.
2
Step 2
Personnalisez Votre Design
Utilisez des outils de personnalisation robustes pour ajuster les couleurs, les polices et les mises en page. Intégrez votre logo de marque et appliquez des animations dynamiques pour correspondre au style de votre cours.
3
Step 3
Ajoutez Votre Contenu
Améliorez votre introduction avec des éléments de la bibliothèque multimédia intégrée, y compris des séquences vidéo, des images et de l'audio. Vous pouvez également générer des voix off en utilisant la conversion de texte en parole.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'introduction de cours parfaite, téléchargez-la et partagez-la facilement en haute définition, prête à être téléchargée sur des plateformes comme YouTube ou intégrée dans votre système de gestion de l'apprentissage.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes en introductions de cours claires et captivantes qui rendent l'apprentissage accessible et engageant pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer une vidéo d'introduction unique et visuellement engageante avec HeyGen ?

HeyGen propose un éditeur puissant par glisser-déposer et des outils de personnalisation étendus pour concevoir des vidéos d'introduction uniques. Vous pouvez exploiter des vidéos animées, des scènes dynamiques et une vaste bibliothèque multimédia pour créer des effets visuels captivants et vraiment les éditer à votre goût.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour améliorer mes vidéos d'introduction YouTube ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées pour élever vos introductions YouTube. Utilisez la génération de texte en parole pour des voix off claires et incorporez des avatars AI pour rendre vos vidéos d'introduction plus dynamiques et professionnelles.

Quels modèles sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'introduction de cours ou d'éducation ?

HeyGen offre une large gamme de modèles professionnels spécifiquement conçus pour les vidéos d'introduction de cours et d'éducation. Personnalisez-les facilement avec vos contrôles de marque, ajoutez des révélations de logo et appliquez des polices et couleurs uniques pour correspondre à votre contenu éducatif.

Puis-je facilement exporter mes vidéos d'introduction en haute qualité depuis HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de télécharger et de partager facilement vos vidéos d'introduction en qualité HD. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement de rapport d'aspect et les exporter sans filigranes, garantissant une finition professionnelle pour toute plateforme.

