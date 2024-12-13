Générateur de Vidéos de Contenu de Cours pour des Vidéos de Formation Engagées
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes à partir de texte en utilisant la puissante capacité de HeyGen à passer du texte à la vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 90 secondes pour les éducateurs et créateurs de cours, transformant un module de cours détaillé basé sur du texte en une leçon vidéo captivante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à passer du texte à la vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu dynamique, avec des visuels informatifs et des transitions fluides, ainsi qu'une narration enthousiaste et claire pour expliquer des concepts complexes.
Produisez une vidéo de 2 minutes ciblant les responsables RH mondiaux pour l'intégration des employés, expliquant les politiques de l'entreprise dans plusieurs langues. Mettez en avant la génération de voix off de HeyGen pour créer sans effort des versions localisées, en utilisant un style visuel moderne et inclusif avec une représentation diversifiée à l'écran et un ton chaleureux et accueillant dans chaque langue.
Générez une vidéo de 45 secondes pour les instructeurs en ligne ayant besoin de mettre à jour rapidement un cours ou d'expliquer un concept spécifique dans un module existant. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent rapidement produire un contenu soigné, en utilisant un style rapide et visuellement riche avec des éléments graphiques animés et une narration concise et énergique pour maintenir l'engagement des apprenants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Contenu de Cours
Créez des vidéos de cours engageantes et professionnelles sans effort. Exploitez l'AI pour transformer votre texte en leçons visuelles captivantes avec des avatars et un branding personnalisables, simplifiant votre production de formation.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Cours et la Portée Mondiale.
Développez facilement plus de contenu de cours, élargissant votre portée à un public mondial grâce à une génération de vidéos AI efficace.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention des apprenants en créant des vidéos de formation hautement engageantes à l'aide d'avatars AI et d'outils.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les créateurs de cours ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, transformant les invites textuelles en contenu vidéo professionnel. Sa capacité de génération de texte à vidéo permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation avec des avatars AI réalistes et des voix off AI, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.
HeyGen peut-il prendre en charge efficacement le contenu vidéo de formation multilingue ?
Oui, HeyGen répond aux besoins d'apprentissage mondiaux avec des fonctionnalités avancées telles que les traductions en un clic et des voix off AI de haute qualité. Cela permet de créer facilement du contenu vidéo multilingue, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles à un public plus large grâce à un lecteur vidéo multilingue robuste.
Quelles options d'exportation technique sont disponibles pour les vidéos de formation générées par HeyGen ?
HeyGen offre des options d'exportation polyvalentes, y compris des formats de fichiers MP4 standard, assurant une large compatibilité avec diverses plateformes. Pour des solutions d'apprentissage avancées, HeyGen facilite également l'intégration avec vos systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants grâce aux capacités d'exportation SCORM.
Comment puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour les avatars AI et tous les éléments vidéo à l'aide d'outils d'édition vidéo intuitifs. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding complets, intégrer votre logo spécifique et utiliser des modèles préfabriqués pour créer des vidéos engageantes qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour tout le contenu de formation.