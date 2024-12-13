Votre Créateur de Vidéos Promo de Coupons pour des Offres Incroyables

Transformez vos idées en vidéos marketing à fort taux de conversion en utilisant facilement notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script.

Créez une vidéo marketing engageante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, conçue pour annoncer un coupon d'introduction spécial pour leur nouveau produit. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des prises de vue nettes du produit et des graphiques en surimpression, accompagnés d'une voix off enthousiaste générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, transmettant excitation et valeur.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo produit dynamique de 45 secondes pour les détaillants en ligne, axée sur la présentation de réductions limitées dans le temps pour une vente de vacances. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et rapide avec une musique de fond énergique et des animations de texte proéminentes pour les baisses de prix, habilement conçue en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir que tous les détails de la vente sont parfaitement synchronisés et présentés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux utilisateurs potentiels de logiciels, démontrant une nouvelle fonctionnalité d'une application. L'approche visuelle doit être claire et instructive, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques explicatifs clairs, tout en fournissant des sous-titres précis générés par les capacités de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des outils d'édition AI.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une publicité captivante de 15 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux organisateurs d'événements, promouvant une offre de préinscription pour un prochain sommet virtuel. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle énergique et partageable avec des changements de scène rapides, mettant en vedette un avatar AI amical en tant que porte-parole, propulsé par les avatars AI de HeyGen, pour délivrer l'appel à l'action et mettre en avant des modèles spécifiques pour une personnalisation rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Coupons

Créez facilement des vidéos promotionnelles de coupons engageantes qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos réductions.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de "Modèles & scènes" professionnels conçus pour des vidéos percutantes, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre expérience unique de "créateur de vidéos promo de coupons".
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Votre Marque
Téléchargez vos images de produit, clips vidéo et logo en utilisant le "Soutien de la bibliothèque multimédia/stock". Personnalisez les couleurs et les polices avec les "Contrôles de marque" pour créer des "vidéos marketing" professionnelles qui résonnent avec votre public.
3
Step 3
Appliquez des Éléments Dynamiques
Améliorez votre message avec la "Génération de voix off" pour narrer votre offre. Incluez du texte animé pour mettre en avant vos "réductions" et un appel à l'action clair pour augmenter l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création en révisant tous les éléments. Ensuite, utilisez le "Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect" pour télécharger votre "vidéo promotionnelle" polie dans le format optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès avec des Vidéos Promotionnelles

Transformez les témoignages clients en vidéos engageantes propulsées par l'AI pour renforcer la confiance et encourager de nouveaux achats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen simplifie tout le processus de création de vidéos promotionnelles de haute qualité grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et les capacités de texte à vidéo pour transformer des scripts en contenu engageant sans effort. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos promo efficace pour toute entreprise.

Quels outils d'édition AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos marketing convaincantes ?

HeyGen intègre des outils d'édition AI avancés pour améliorer vos vidéos marketing. Ceux-ci incluent la génération de voix off AI, des sous-titres automatiques, et une bibliothèque multimédia robuste avec des séquences d'archives, permettant une personnalisation complète pour un contenu dynamique.

Puis-je rapidement produire une vidéo promo de coupon professionnelle en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire rapidement des vidéos percutantes, y compris une vidéo promo de coupon professionnelle. Avec l'accès à des modèles personnalisables et un éditeur par glisser-déposer, vous pouvez assembler efficacement votre message et le diffuser sur les réseaux sociaux.

HeyGen fournit-il divers actifs et options de personnalisation pour mes projets vidéo ?

Oui, HeyGen offre une vaste gamme d'actifs libres de droits, y compris des séquences d'archives diversifiées, pour enrichir vos projets vidéo. Vous avez également un contrôle total sur l'image de marque pour les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo promotionnelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

