Votre Créateur de Vidéos Promo de Coupons pour des Offres Incroyables
Transformez vos idées en vidéos marketing à fort taux de conversion en utilisant facilement notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo produit dynamique de 45 secondes pour les détaillants en ligne, axée sur la présentation de réductions limitées dans le temps pour une vente de vacances. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et rapide avec une musique de fond énergique et des animations de texte proéminentes pour les baisses de prix, habilement conçue en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir que tous les détails de la vente sont parfaitement synchronisés et présentés.
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux utilisateurs potentiels de logiciels, démontrant une nouvelle fonctionnalité d'une application. L'approche visuelle doit être claire et instructive, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques explicatifs clairs, tout en fournissant des sous-titres précis générés par les capacités de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des outils d'édition AI.
Imaginez une publicité captivante de 15 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux organisateurs d'événements, promouvant une offre de préinscription pour un prochain sommet virtuel. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle énergique et partageable avec des changements de scène rapides, mettant en vedette un avatar AI amical en tant que porte-parole, propulsé par les avatars AI de HeyGen, pour délivrer l'appel à l'action et mettre en avant des modèles spécifiques pour une personnalisation rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Promo Performantes.
Générez rapidement des annonces vidéo convaincantes avec l'AI pour promouvoir efficacement des coupons et stimuler des ventes immédiates.
Produisez des Promos Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de partager largement vos offres de coupons et augmenter la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen simplifie tout le processus de création de vidéos promotionnelles de haute qualité grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et les capacités de texte à vidéo pour transformer des scripts en contenu engageant sans effort. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos promo efficace pour toute entreprise.
Quels outils d'édition AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos marketing convaincantes ?
HeyGen intègre des outils d'édition AI avancés pour améliorer vos vidéos marketing. Ceux-ci incluent la génération de voix off AI, des sous-titres automatiques, et une bibliothèque multimédia robuste avec des séquences d'archives, permettant une personnalisation complète pour un contenu dynamique.
Puis-je rapidement produire une vidéo promo de coupon professionnelle en utilisant la plateforme de HeyGen ?
Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire rapidement des vidéos percutantes, y compris une vidéo promo de coupon professionnelle. Avec l'accès à des modèles personnalisables et un éditeur par glisser-déposer, vous pouvez assembler efficacement votre message et le diffuser sur les réseaux sociaux.
HeyGen fournit-il divers actifs et options de personnalisation pour mes projets vidéo ?
Oui, HeyGen offre une vaste gamme d'actifs libres de droits, y compris des séquences d'archives diversifiées, pour enrichir vos projets vidéo. Vous avez également un contrôle total sur l'image de marque pour les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo promotionnelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.