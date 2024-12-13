Crea promociones atractivas con un creador de vídeos de códigos de descuento
Transformez instantanément vos idées de coupons en vidéos promotionnelles impressionnantes en utilisant du texte en vidéo à partir du scénario et des modèles dynamiques pour stimuler les ventes.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA au travail
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos de codes de coupons à fort impact. Utilisez notre créateur de vidéos IA et notre créateur de vidéos en ligne pour générer des vidéos promotionnelles et des vidéos marketing convaincantes, simplifiant la création de contenu attrayant pour les réseaux sociaux qui stimule les conversions avec des codes promotionnels séduisants.
Annonces Vidéo Promotionnelles Rapides.
Quickly create high-performing video advertisements with integrated coupon codes to maximize sales and brand visibility.
Promotions attrayantes sur les réseaux sociaux.
Effortlessly produce captivating social media videos and clips to share exclusive promo codes and offers with your audience.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen peut-elle simplifier la création de vidéos marketing attrayantes avec l'IA ?
HeyGen te permet de créer facilement des vidéos marketing et promotionnelles de haute qualité en utilisant une technologie avancée de création de vidéos avec IA. Notre créateur de vidéos en ligne simplifie le processus de production, te permettant de te concentrer sur ton message créatif sans la complexité du montage vidéo.
HeyGen propose-t-il des outils pour créer rapidement des vidéos de codes de réduction ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de codes de réduction idéal, offrant une large gamme de modèles de vidéos pour commencer. Vous pouvez facilement ajouter des voix off personnalisées et des sous-titres pour mettre en valeur vos offres spéciales, rendant vos vidéos promotionnelles très efficaces.
Quel type de ressources créatives HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles de vidéos et d'avatars IA pour stimuler votre créativité. Vous pouvez créer des vidéos captivantes à partir d'un scénario en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo, en personnalisant chaque aspect pour qu'il corresponde parfaitement à votre vision.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux adaptées à différentes plateformes ?
Sans aucun doute, HeyGen est parfait pour créer des vidéos variées pour les réseaux sociaux. Avec le changement de taille de rapport d'aspect polyvalent et des contrôles de marque robustes, vous pouvez facilement adapter votre contenu pour différentes plateformes tout en maintenant une identité de marque cohérente.