Transformez instantanément vos idées de coupons en vidéos promotionnelles impressionnantes en utilisant du texte en vidéo à partir du scénario et des modèles dynamiques pour stimuler les ventes.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes, parfaite pour les acheteurs en ligne, annonçant un code de coupon pour une durée limitée. Le style visuel doit être énergique avec du texte dynamique et des couleurs vives, combiné à une bande-son entraînante et une voix off claire et enthousiaste générée via la fonction de synthèse vocale de HeyGen, assurant que cela devienne une vidéo de code de coupon efficace pour maximiser les conversions.
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos de codes de réduction

Concevez sans effort des vidéos promotionnelles attrayantes pour présenter vos offres exclusives et stimuler l'engagement des clients, le tout en quelques minutes.

Choisis ton point de départ
Choisis parmi une variété de **modèles de vidéo** prêts à l'emploi ou commence avec une toile vierge pour dynamiser ton contenu promotionnel, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles de HeyGen.
Ajoute les détails de ton coupon
Intègre ton **code de coupon** unique directement dans ta vidéo. Utilise le **support de bibliothèque de médias/stock** de HeyGen pour ajouter des visuels attrayants qui mettent en valeur ton offre et attirent ton public.
Créer de l'audio attrayant
Améliorez votre promotion avec de l'audio professionnel en utilisant la **Génération de voix off** pour des appels à l'action clairs, faisant résonner vos **voix off** auprès de votre audience.
Exporter et partager
Génère facilement ta vidéo et utilise le **redimensionnement et l'exportation de format d'image** pour l'optimiser pour différentes plateformes. Partage tes nouveaux **vidéos pour réseaux sociaux** afin d'atteindre tes clients cibles.

Cas d'utilisation

HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos de codes de coupons à fort impact. Utilisez notre créateur de vidéos IA et notre créateur de vidéos en ligne pour générer des vidéos promotionnelles et des vidéos marketing convaincantes, simplifiant la création de contenu attrayant pour les réseaux sociaux qui stimule les conversions avec des codes promotionnels séduisants.

Générer de la confiance avec des histoires de succès

Feature customer success stories in engaging AI videos to build credibility and indirectly encourage new coupon code use.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-elle simplifier la création de vidéos marketing attrayantes avec l'IA ?

HeyGen te permet de créer facilement des vidéos marketing et promotionnelles de haute qualité en utilisant une technologie avancée de création de vidéos avec IA. Notre créateur de vidéos en ligne simplifie le processus de production, te permettant de te concentrer sur ton message créatif sans la complexité du montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des outils pour créer rapidement des vidéos de codes de réduction ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de codes de réduction idéal, offrant une large gamme de modèles de vidéos pour commencer. Vous pouvez facilement ajouter des voix off personnalisées et des sous-titres pour mettre en valeur vos offres spéciales, rendant vos vidéos promotionnelles très efficaces.

Quel type de ressources créatives HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles de vidéos et d'avatars IA pour stimuler votre créativité. Vous pouvez créer des vidéos captivantes à partir d'un scénario en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo, en personnalisant chaque aspect pour qu'il corresponde parfaitement à votre vision.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux adaptées à différentes plateformes ?

Sans aucun doute, HeyGen est parfait pour créer des vidéos variées pour les réseaux sociaux. Avec le changement de taille de rapport d'aspect polyvalent et des contrôles de marque robustes, vous pouvez facilement adapter votre contenu pour différentes plateformes tout en maintenant une identité de marque cohérente.

