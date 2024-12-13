Créez une vidéo explicative de produit dynamique de 45 secondes ciblant les responsables marketing, illustrant comment notre plateforme de création vidéo AI fonctionne comme un puissant générateur d'explications pour réaliser des économies. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant des graphiques animés pour mettre en avant les avantages financiers, complétés par une bande sonore énergique et amicale. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu marketing et utilisez des avatars AI pour présenter l'information de manière claire et attrayante.

Générer une Vidéo