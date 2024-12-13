Créateur de Vidéos de Formation pour la Réduction des Coûts : Gagnez du Temps & de l'Argent

Exploitez les avatars AI pour un contenu e-learning évolutif et engageant, réduisant considérablement les coûts de production pour les équipes L&D.

Créez une vidéo de formation d'une minute à destination des équipes L&D, démontrant comment les capacités du "créateur de vidéos de formation pour la réduction des coûts" de HeyGen simplifient la production de contenu. Le style visuel doit être professionnel et informatif, utilisant des graphismes modernes et épurés ainsi qu'une voix off claire et articulée. Mettez en avant la facilité de création de modules complexes en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" pour un présentateur "avatar AI".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les spécialistes de l'intégration des employés, illustrant comment le contenu généré par l'IA améliore l'"acquisition des connaissances" pour les nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être convivial, accessible et très interactif, utilisant des "Modèles & scènes" dynamiques et garantissant l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" clairs tout au long.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration complète de 2 minutes destinée aux équipes L&D d'entreprise, mettant en avant comment HeyGen soutient la "création de vidéos évolutive" pour divers "vidéos de formation d'entreprise". Le style visuel doit être sophistiqué et corporatif, présentant divers cas d'utilisation avec des transitions de scène dynamiques. Soulignez la flexibilité du "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" et les riches ressources disponibles via la "Bibliothèque de médias/support de stock".
Exemple de Prompt 3
Produisez un spot promotionnel concis de 45 secondes pour les équipes L&D mondiales, mettant en avant l'efficacité de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" pour créer rapidement diverses "vidéos de formation". Le style visuel doit être dynamique et multiculturel, mettant en scène divers "avatars AI" dans différents contextes. L'audio doit intégrer une "Génération de voix off" professionnelle dans plusieurs langues pour transmettre la portée mondiale et la facilité de personnalisation.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation pour la Réduction des Coûts

Rationalisez la production de vos vidéos de formation d'entreprise et réduisez considérablement les coûts en exploitant la création vidéo alimentée par l'IA pour un contenu e-learning percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu de formation et utilisez la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour le convertir instantanément en storyboard vidéo. Cela élimine le besoin de tournages et de montages coûteux, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation. Cela supprime les dépenses et la complexité liées à l'embauche d'acteurs, à la réservation de studios ou à la gestion d'équipes de tournage, rendant la vidéo professionnelle accessible.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Intégrez les éléments visuels de votre entreprise avec les contrôles de marque, y compris les logos, les couleurs et les polices, pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec vos directives d'entreprise, favorisant ainsi la cohérence de la marque sans effort.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Générez votre vidéo de formation finale avec des sous-titres/captions automatisés, garantissant l'accessibilité et améliorant la rétention des connaissances pour tous les apprenants. Partagez facilement votre contenu de haute qualité sur diverses plateformes pour maximiser l'impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes pour l'éducation

Transformez des sujets complexes en vidéos pédagogiques faciles à comprendre, réduisant le temps et les ressources nécessaires pour transmettre efficacement des informations complexes dans n'importe quel domaine.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation d'entreprise professionnelles en utilisant l'IA ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui transforme les scripts en vidéos de formation d'entreprise professionnelles avec des avatars AI réalistes. Ce processus simplifié élimine la production vidéo complexe, facilitant ainsi la génération de contenu e-learning de haute qualité pour les équipes L&D.

HeyGen peut-il personnaliser les éléments de marque et les styles visuels pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec votre identité d'entreprise, y compris les logos personnalisés et les couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles, scènes et options de redimensionnement des ratios d'aspect pour créer un contenu vidéo professionnel et de marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale des vidéos de formation ?

HeyGen améliore l'accessibilité avec des sous-titres et captions automatisés, rendant vos vidéos de formation plus inclusives pour des apprenants divers. De plus, ses capacités avancées de génération de voix off prennent en charge le contenu multilingue, facilitant la création de vidéos évolutives pour un public mondial.

Quel type d'avatars AI HeyGen utilise-t-il pour le contenu de formation et d'e-learning ?

HeyGen utilise des avatars AI hautement réalistes qui peuvent présenter votre contenu de formation et d'e-learning de manière dynamique. Ces présentateurs AI avancés aident à améliorer la rétention des connaissances et l'engagement, rendant les sujets complexes plus faciles à comprendre et à mémoriser.

