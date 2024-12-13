Générateur de Vidéos de Formation à la Réduction des Coûts : Créez des Formations Plus Rapidement
Réduisez les coûts de formation et permettez aux équipes L&D de développer l'e-learning avec une création de contenu rapide et engageante en utilisant des modèles puissants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les entreprises visant à réduire significativement les coûts de production de formation. Cette vidéo devrait adopter un style visuel informatif mais engageant, peut-être en utilisant des écrans partagés pour comparer les méthodes traditionnelles avec le processus simplifié de HeyGen. La génération de voix off de haute qualité narrera les avantages de l'utilisation de modèles et de scènes préconçus, montrant à quelle vitesse des matériaux de formation soignés peuvent être créés sans installations de studio coûteuses.
Créez une vidéo d'une minute et demie pour les entreprises ayant des exigences de conformité dynamiques et les grandes entreprises, démontrant comment un générateur vidéo AI permet des mises à jour faciles pour les modules de formation d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être efficace et accessible, avec du texte à l'écran et des sous-titres/captions automatiques pour souligner la clarté et la conformité. L'audio doit être professionnel et facile à comprendre, illustrant à quelle vitesse le message d'un avatar AI peut être modifié et régénéré pour refléter de nouvelles politiques.
Produisez une vidéo de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu e-learning et aux concepteurs pédagogiques, en se concentrant sur la polyvalence de la création de vidéos de formation engageantes. Le design visuel doit être dynamique et riche en visuels, incorporant des éléments d'une bibliothèque multimédia complète/soutien de stock pour enrichir le contenu. L'audio doit être lumineux et encourageant, détaillant comment le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations permettent un déploiement sans faille sur diverses plateformes, assurant une portée et un impact maximum pour leur contenu éducatif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Générez de nombreux cours de formation efficacement, élargissant votre portée à un public mondial tout en minimisant les coûts de production pour les équipes L&D.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez la participation des stagiaires et la rétention des connaissances avec des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'AI, maximisant l'impact de l'apprentissage de manière rentable.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour générer des vidéos de formation engageantes ?
HeyGen exploite une technologie avancée de générateur vidéo AI pour créer des vidéos de formation, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Cette plateforme vidéo AI permet aux utilisateurs de produire rapidement et efficacement des présentateurs AI engageants, en faisant un générateur de vidéos de formation à la réduction des coûts.
Quelles capacités techniques offre HeyGen pour la mise à jour et la localisation du contenu de formation ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme des mises à jour faciles pour les vidéos de formation existantes et une localisation fluide grâce au doublage AI et aux traductions en un clic. Cela garantit que votre contenu est à jour et accessible via un lecteur vidéo multilingue, améliorant sa portée mondiale pour la formation d'entreprise.
HeyGen peut-il aider les équipes L&D à rationaliser leur production de vidéos de formation d'entreprise ?
Oui, HeyGen agit comme une plateforme vidéo AI puissante, réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires à la production de vidéos de formation d'entreprise. Les équipes L&D peuvent utiliser son éditeur simple et ses nombreux modèles pour une création rapide, optimisant leur flux de travail pour des économies significatives sur les coûts de production.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et la cohérence visuelle pour le contenu généré par AI ?
Absolument. HeyGen permet un contrôle complet de la marque, permettant aux utilisateurs d'incorporer des logos personnalisés et des couleurs de marque directement dans leurs vidéos de formation générées par AI. Cela assure une cohérence visuelle sur tout le contenu, en utilisant des modèles et une riche bibliothèque multimédia, ce qui est crucial pour la formation des employés.