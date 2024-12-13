Imaginez une vidéo d'une minute destinée aux équipes L&D et aux formateurs d'entreprise, présentant HeyGen comme une plateforme vidéo AI de pointe pour générer des vidéos de formation à la réduction des coûts. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant divers avatars AI pour démontrer une instruction personnalisée, complétée par une voix off claire et confiante. La vidéo mettra en avant la facilité avec laquelle le contenu est généré via le texte-à-vidéo à partir d'un script, soulignant son efficacité et son approche moderne de l'apprentissage.

Générer une Vidéo