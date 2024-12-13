Avez-vous déjà rêvé de devenir explorateur de l'espace ? Créez une vidéo captivante de 30 secondes sur la 'transformation en astronaute' conçue pour les réseaux sociaux, permettant à vos amis et à votre famille de suivre votre voyage vers les étoiles. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre photo téléchargée en tant que cosmonaute futuriste, le tout sur une bande-son de science-fiction entraînante et fantaisiste avec des effets visuels vibrants.

Générer une Vidéo