Créez des présentations de produits époustouflantes et des vidéos beauté captivantes sans effort, en augmentant l'engagement avec Text-to-video from script.

Une vidéo dynamique de 30 secondes présentant un produit, conçue pour les influenceurs beauté et les consommateurs soucieux des tendances, met en avant une nouvelle ligne de cosmétiques vibrante. Le style visuel doit être élégant, moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante et tendance, mettant en avant des gros plans sur les textures des produits et une application sans faille. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transmettre efficacement les principaux avantages des produits et les points forts des ingrédients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité convaincante de 45 secondes sur les soins de la peau, axée sur une transformation avant-après, destinée aux personnes âgées de 25 à 45 ans à la recherche de solutions visibles pour la peau. L'esthétique doit utiliser un éclairage doux et naturel et un style épuré et minimaliste, accompagné d'une musique instrumentale apaisante pour souligner des résultats authentiques et accessibles. Exploitez les "AI avatars" de HeyGen pour démontrer de manière authentique l'application du produit et les améliorations qui en découlent.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel de maquillage rapide de 60 secondes pour les professionnels occupés ou les débutants, démontrant une astuce beauté efficace à l'aide d'un produit cosmétique phare. Cette vidéo beauté doit être rapide, engageante et bien éclairée, avec une "Génération de voix off" amicale pour guider les spectateurs à travers des visuels clairs et étape par étape, le tout sur une musique de fond énergique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une histoire de marque animée de 30 secondes pour un créateur de vidéos cosmétiques éco-responsable, ciblant les consommateurs soucieux de l'environnement qui privilégient les produits éthiques et durables. Le style visuel et audio doit être organique, utilisant des tons terreux et des animations douces, souligné par une musique acoustique apaisante pour transmettre les ingrédients naturels de la marque et son engagement envers la durabilité. Construisez ce récit en utilisant les "Templates & scenes" flexibles de HeyGen pour assembler rapidement une éthique de marque cohérente et visuellement attrayante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Cosmétiques

Créez des vidéos de produits cosmétiques époustouflantes et des tutoriels de maquillage engageants sans effort pour captiver votre audience et renforcer la présence de votre marque.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour les vidéos beauté et les présentations de produits cosmétiques, ou commencez avec une toile vierge.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Ajoutez facilement vos vidéos de produits, images de haute qualité et éléments de marque à l'éditeur, en utilisant la bibliothèque de médias intégrée pour une gestion de contenu organisée.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Appliquez des animations de texte dynamiques, ajoutez des voix off convaincantes et affinez vos visuels avec des outils d'édition puissants, y compris l'éditeur de retouche, pour parfaire vos looks de maquillage complets ou vos publicités pour les soins de la peau.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo en tant que fichier MP4 haute résolution. Exportez-la dans divers ratios d'aspect optimisés pour les plateformes de médias sociaux populaires comme Instagram, TikTok et YouTube.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages authentiques de produits de beauté

Mettez en avant des avis clients convaincants et des transformations avant-après avec des vidéos générées par AI pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos produits de haute qualité pour les cosmétiques ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de produire des présentations de produits époustouflantes et des vidéos beauté sans effort, ce qui en fait le créateur de vidéos cosmétiques idéal. Exploitez nos outils intuitifs pour donner vie à vos produits cosmétiques avec des visuels et des voix off engageants, parfaits pour les plateformes de médias sociaux.

HeyGen peut-il aider à produire des tutoriels de maquillage captivants et des publicités pour les soins de la peau ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des tutoriels de maquillage convaincants et des publicités efficaces pour les soins de la peau. Utilisez nos fonctionnalités de publicités créatives AI, nos modèles vidéo étendus et nos animations dynamiques pour raconter l'histoire de votre produit et captiver l'attention de votre public avec des vidéos beauté professionnelles.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos de marketing beauté ?

HeyGen offre un éditeur vidéo robuste avec divers outils créatifs pour personnaliser vos vidéos de marketing beauté. Ajoutez facilement des animations dynamiques, des animations de texte dynamiques et intégrez des capacités Image-to-Video pour améliorer votre contenu et créer des présentations de produits uniques.

Comment HeyGen optimise-t-il mes vidéos cosmétiques pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen vous aide à créer des vidéos engageantes pour les médias sociaux de manière efficace en offrant divers modèles vidéo et un redimensionnement des ratios d'aspect. Cela garantit que vos vidéos de produits cosmétiques sont parfaitement optimisées pour des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube, augmentant vos présentations de produits et votre portée globale.

