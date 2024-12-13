Une vidéo dynamique de 30 secondes présentant un produit, conçue pour les influenceurs beauté et les consommateurs soucieux des tendances, met en avant une nouvelle ligne de cosmétiques vibrante. Le style visuel doit être élégant, moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante et tendance, mettant en avant des gros plans sur les textures des produits et une application sans faille. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transmettre efficacement les principaux avantages des produits et les points forts des ingrédients.

