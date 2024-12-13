Générateur de Vidéos Publicitaires pour Cosmétiques : Créez des Publicités Beauté Époustouflantes Rapidement

Accélérez vos campagnes publicitaires cosmétiques. Notre générateur de publicités beauté AI permet aux marketeurs de produire des vidéos de haute qualité en utilisant des modèles et scènes complets.

Créez une publicité vidéo UGC dynamique de 30 secondes ciblant les passionnés de beauté de la génération Z qui privilégient l'authenticité. Le style visuel doit être lumineux et non filtré, avec des gros plans de l'application des produits et une peau éclatante, le tout sur une musique entraînante et tendance avec une voix off amicale et enthousiaste générée à partir d'un script. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour produire rapidement des témoignages engageants qui semblent authentiques pour votre générateur de publicités beauté AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité vidéo élégante de 45 secondes pour des cosmétiques ciblant les consommateurs de soins de la peau aisés à la recherche de solutions haut de gamme. Le style visuel doit être minimaliste et luxueux, mettant en valeur des prises de vue de produits exquis avec une lueur douce et éthérée, accompagnée d'une musique d'ambiance apaisante et d'une voix off sophistiquée. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour établir une esthétique soignée, complétant les ressources de la bibliothèque multimédia personnalisée pour une sensation véritablement sur mesure.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo créatrice de publicités cosmétiques AI informative de 60 secondes destinée aux marketeurs professionnels ayant besoin de contenu évolutif. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec un avatar AI présentant professionnellement les avantages des produits et les ingrédients clés, rehaussé par une voix off claire et autoritaire et des sous-titres précis. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message de marque cohérent, assurant l'accessibilité avec des sous-titres automatiques pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez un spot dynamique de 15 secondes pour générateur de publicités cosmétiques parfait pour les petites entreprises de beauté cherchant à augmenter les ventes sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et coloré, mettant en avant des transformations rapides de produits et des aperçus avant/après, le tout sur une musique énergique et entraînante avec une voix off concise et persuasive. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour adapter sans effort la publicité à partir de modèles vidéo préconstruits pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts, maximisant la portée et l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Publicitaires pour Cosmétiques

Transformez sans effort votre vision marketing cosmétique en publicités vidéo AI engageantes, optimisées pour les réseaux sociaux, avec des résultats professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message marketing ou script. Notre plateforme génère du texte à vidéo à partir de script, formant le cœur narratif de votre publicité cosmétique.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Améliorez votre publicité en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre message. Cette fonctionnalité vous permet de mettre en valeur vos produits avec un porte-parole professionnel sans tournage.
3
Step 3
Personnalisez avec l'Image de Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant nos contrôles de marque complets. Intégrez logos et couleurs pour vous assurer que votre vidéo publicitaire cosmétique résonne avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et exportez vos vidéos publicitaires AI de haute qualité. Redimensionnez facilement pour divers ratios d'aspect, assurant un affichage parfait sur tous les canaux de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez des Témoignages de Style UGC

.

Transformez les retours clients en publicités vidéo authentiques de style UGC, renforçant la confiance et mettant en avant de vrais résultats pour vos produits cosmétiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos publicitaires cosmétiques captivantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos publicitaires AI avancé qui simplifie votre flux de travail en transformant des scripts en vidéos publicitaires cosmétiques de haute qualité. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI pour produire rapidement du contenu engageant pour votre marque de beauté, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts de production.

Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour concevoir des publicités beauté AI uniques ?

HeyGen fournit des outils créatifs robustes, y compris des avatars AI personnalisables et une bibliothèque multimédia diversifiée, parfaits pour générer des publicités beauté AI uniques. Les marketeurs peuvent utiliser des fonctionnalités telles que le texte à vidéo à partir de script, la génération de voix off et les contrôles de marque pour s'assurer que chaque publicité s'aligne parfaitement avec leurs prises de vue de produits et leur esthétique de marque.

Puis-je optimiser les publicités vidéo AI créées avec HeyGen pour différentes plateformes de médias sociaux comme TikTok ?

Oui, HeyGen vous permet d'optimiser facilement vos publicités vidéo AI pour diverses plateformes de médias sociaux, y compris TikTok. Avec des options de redimensionnement et d'exportation d'aspect ratio, vous pouvez adapter votre contenu pour répondre aux exigences spécifiques des plateformes, assurant un engagement et une portée maximaux pour vos campagnes marketing cosmétiques.

Comment HeyGen soutient-il la production de publicités vidéo authentiques de style UGC pour les cosmétiques ?

HeyGen permet la création de publicités vidéo authentiques de style UGC en fournissant des outils flexibles pour donner vie à votre vision créative. Vous pouvez intégrer des scripts personnalisés et exploiter des avatars AI pour simuler des témoignages ou des démonstrations de produits, vous aidant à créer des récits convaincants qui résonnent avec votre public cible.

