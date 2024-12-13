Créez une publicité vidéo UGC dynamique de 30 secondes ciblant les passionnés de beauté de la génération Z qui privilégient l'authenticité. Le style visuel doit être lumineux et non filtré, avec des gros plans de l'application des produits et une peau éclatante, le tout sur une musique entraînante et tendance avec une voix off amicale et enthousiaste générée à partir d'un script. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour produire rapidement des témoignages engageants qui semblent authentiques pour votre générateur de publicités beauté AI.

