Générateur de Vidéos d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles Rapidement

Créez facilement des vidéos marketing visuellement époustouflantes, en utilisant des avatars AI pour engager votre audience et renforcer votre marque.

Produisez une vidéo de matériel marketing convaincante de 30 secondes conçue pour annoncer une nouvelle fonctionnalité de produit à des clients potentiels. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des animations de texte dynamiques et une bande sonore professionnelle et entraînante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement le brouillon initial à partir de votre copie préparée, garantissant un message soigné pour votre vidéo d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour de communication interne concise de 45 secondes pour tous les employés, expliquant une nouvelle politique de l'entreprise. Visez un style visuel professionnel mais accessible, en incorporant des éléments de marque d'entreprise et une voix off claire et amicale. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière cohérente et engageante, rendant le message interne percutant et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Créez une séquence de vidéos explicatives informatives de 60 secondes ciblant les prospects B2B, détaillant les avantages de votre nouvelle solution logicielle. L'esthétique visuelle doit être épurée et illustrative, combinant des graphiques animés avec des séquences d'archives pertinentes pour clarifier des concepts complexes, accompagnée d'une voix off experte. Profitez du support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels de haute qualité qui enrichissent votre explication.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait vibrant de 20 secondes pour les réseaux sociaux afin d'engager vos abonnés à propos d'un événement de marque à venir. Le style visuel et audio doit être rapide et énergique, avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond tendance. Assurez une accessibilité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant votre annonce de marque largement consommable sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos d'entreprise professionnelles pour le marketing, les communications internes et la formation avec des outils AI et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Utilisez nos modèles professionnels pour lancer facilement la production de votre vidéo d'entreprise.
2
Step 2
Appliquez la Marque & les Visuels
Améliorez votre vidéo d'entreprise en appliquant le logo et les couleurs de votre marque grâce à nos contrôles de marque intuitifs pour assurer un look professionnel et cohérent sur tout votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off & des Médias
Affinez davantage votre vidéo avec des voix off AI au son naturel ou téléchargez les vôtres. Accédez à une vaste bibliothèque de médias pour inclure des séquences d'archives et des visuels engageants à votre projet.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo d'entreprise parfaite, exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre contenu de haute qualité sur les réseaux sociaux, les communications internes ou les présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux

Générez des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour augmenter le trafic et encourager le partage social pour votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen agit comme un éditeur vidéo AI intuitif, permettant aux entreprises de générer rapidement des vidéos d'entreprise de haute qualité. Avec des fonctionnalités AI puissantes comme la transformation de texte en vidéo à partir d'un script et des avatars AI, il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant la production vidéo complexe accessible à tous.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos professionnelles d'entreprise ?

HeyGen propose une riche gamme de fonctionnalités créatives, y compris des milliers de modèles vidéo personnalisés, une vaste bibliothèque de médias avec des séquences d'archives, et des options pour des animations de texte dynamiques et de la musique de fond. Ces outils permettent aux utilisateurs de produire des vidéos animées professionnelles et visuellement époustouflantes pour divers matériels marketing.

HeyGen peut-il générer des matériels marketing de marque pour les entreprises ?

Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque complets, permettant aux entreprises d'intégrer leurs logos, couleurs spécifiques et polices personnalisées dans leurs vidéos d'entreprise. Cela garantit que tous les matériels marketing, des promotions sur les réseaux sociaux aux présentations pour les investisseurs, reflètent de manière cohérente votre identité de marque avec du contenu de marque.

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser HeyGen pour les communications internes et les vidéos de formation ?

HeyGen est parfait pour créer des communications internes engageantes, des vidéos d'intégration et des vidéos de formation de manière efficace. Ses capacités de génération de voix off et de sous-titres assurent un message clair, tandis que les fonctionnalités de collaboration fluide permettent aux équipes de travailler ensemble sur des annonces importantes à l'échelle de l'entreprise et des résumés de rapports.

