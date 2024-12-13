Générateur de Vidéos sur les Valeurs d'Entreprise pour des Vidéos Culturelles Engagées
Générez des vidéos engageantes pour l'intégration des nouveaux employés, renforçant la culture d'entreprise avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement de 60 secondes destinée aux chercheurs d'emploi potentiels et aux clients, mettant en avant nos fortes valeurs d'entreprise et ce qui fait de nous un lieu de travail unique. L'approche visuelle doit être moderne et énergique, intégrant des vidéos captivantes de notre équipe en action et une musique de fond entraînante. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement nos messages clés en récits convaincants, soulignant notre engagement envers un environnement inclusif et innovant.
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes pour les employés actuels, offrant un rappel rapide de notre engagement envers une valeur d'entreprise spécifique. L'esthétique visuelle doit être claire et concise, utilisant des graphiques riches et des animations simples pour transmettre des idées complexes de manière claire, soutenue par une voix off amicale et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer la vidéo avec un ton professionnel et cohérent, rendant l'information facilement assimilable et mémorable.
Générez une vidéo de communication interne de 20 secondes pour un département spécifique, reconnaissant leurs contributions et renforçant comment leur travail incarne nos valeurs fondamentales. Le style visuel et audio doit être positif et encourageant, créant un message personnalisé qui résonne directement avec l'équipe. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement et réutiliser la vidéo pour différentes équipes, intégrant des scripts personnalisables pour mettre en avant des réalisations spécifiques tout en maintenant une identité de marque cohérente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation sur les Valeurs d'Entreprise.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation sur les valeurs d'entreprise, assurant que les employés comprennent et incarnent pleinement les principes de l'entreprise.
Cultivez une Culture d'Entreprise Inspirante.
Créez des vidéos motivantes qui inspirent et élèvent les employés, communiquant efficacement les valeurs fondamentales et favorisant une culture d'entreprise positive et unifiée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos engageantes sur les valeurs d'entreprise ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles et engageantes sur les valeurs d'entreprise sans effort grâce à une large gamme de modèles préconçus et un générateur de vidéos AI intuitif. Vous pouvez rapidement personnaliser ces modèles pour refléter votre culture d'entreprise unique.
Puis-je intégrer mon identité de marque dans les vidéos culturelles d'entreprise en utilisant les avatars AI de HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer votre identité de marque de manière fluide en personnalisant les avatars AI, les scripts et les éléments visuels. Cela garantit que vos vidéos sur la culture d'entreprise résonnent véritablement avec votre message et vos directives de marque.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour un storytelling authentique dans la production de vidéos d'entreprise ?
HeyGen fournit des scripts personnalisables et un générateur de voix AI avancé pour faciliter un storytelling authentique. Notre plateforme vous assure de pouvoir transmettre vos valeurs d'entreprise avec un ton positif et inspirant, créant un contenu percutant.
Quels types de vidéos d'entreprise peuvent être créés avec le créateur de vidéos AI de HeyGen ?
Au-delà des valeurs d'entreprise, le créateur de vidéos AI de HeyGen est polyvalent pour divers besoins de vidéos d'entreprise, y compris les vidéos de recrutement, l'intégration des employés et les vidéos explicatives. Exploitez notre plateforme pour créer du contenu vidéo professionnel pour toutes vos communications d'affaires.