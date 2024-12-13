Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise pour une Communication Commerciale Fluide
Transformez vos mises à jour d'entreprise en vidéos engageantes grâce à de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de mise à jour de l'entreprise de 90 secondes destinée à tout le personnel interne, annonçant une nouvelle initiative de projet. Le style visuel doit être dynamique et énergique, incorporant des transitions dynamiques et une voix off motivante. Cette vidéo doit utiliser efficacement des modèles et des scènes pour assembler rapidement une présentation soignée, démontrant l'efficacité d'un créateur de vidéos de mise à jour d'entreprise pour des communications régulières.
Développez une vidéo d'une minute destinée aux partenaires techniques, mettant en avant les capacités robustes de notre dernière intégration de produit. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle moderne et élégante avec des enregistrements d'écran détaillés et une narration audio précise. Priorisez les exportations en HD pour garantir une fidélité cristalline des spécifications techniques, démontrant comment les outils alimentés par l'AI améliorent la qualité globale de la production.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes destinée au conseil d'administration, présentant le résumé financier trimestriel. La présentation visuelle doit être professionnelle et axée sur les données, utilisant des graphiques à l'écran et un ton autoritaire. Exploitez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude dans la présentation de données complexes, faisant de cela une application idéale pour un créateur de vidéos de mise à jour d'entreprise réactif qui prend également en charge le redimensionnement du format d'image et les exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & les Communications Internes.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les mises à jour de formation et les annonces internes avec des vidéos AI dynamiques.
Générez des Nouvelles d'Entreprise Engagantes.
Produisez des mises à jour d'entreprise et des clips d'actualités captivants pour les canaux de communication internes ou externes en quelques minutes.
Questions Fréquemment Posées
Quelles options d'exportation vidéo HeyGen propose-t-il ?
HeyGen prend en charge les exportations en HD, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos d'entreprise professionnelles. Nos outils alimentés par l'AI simplifient le processus de montage, garantissant que vos besoins en créateur de vidéos d'entreprise sont satisfaits avec une clarté visuelle supérieure.
HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos ?
Oui, HeyGen propose des sous-titres automatiques pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cet outil alimenté par l'AI simplifie le processus d'ajout de sous-titres précis, parfait pour les vidéos de formation ou les mises à jour d'entreprise.
Quelles options de branding sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre kit de marque avec des logos et des couleurs personnalisés. Utilisez nos modèles pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos de mise à jour d'entreprise.
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création de vidéos ?
HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'AI pour transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off réalistes. Ce générateur de vidéos AI rationalise la production de contenu professionnel, en faisant un créateur de vidéos en ligne efficace.