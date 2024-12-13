Le Générateur Ultime de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise
Rationalisez votre processus de création vidéo, transformant les scripts en mises à jour d'entreprise soignées avec le texte-à-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo concise de mise à jour d'entreprise de 2 minutes ciblant les parties prenantes exécutives et les responsables techniques, détaillant notre performance d'infrastructure trimestrielle et la feuille de route à venir. L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur les données, utilisant des graphiques professionnels et une voix off confiante et autoritaire. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et assurez une large accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Pour les nouvelles recrues techniques, concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes qui introduit efficacement notre processus interne de révision de code. Cette vidéo nécessite un design visuel propre et informatif, incorporant des séquences de stock pertinentes d'environnements de codage et des démonstrations simplifiées à l'écran. Utilisez pleinement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches et sa puissante fonctionnalité de génération de voix off pour une narration audio claire et précise.
Créez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes pour tous les employés et partenaires externes potentiels, célébrant une étape importante d'un projet technique, comme une mise à niveau réussie du système ou le lancement d'un produit. La vidéo doit posséder un style visuel dynamique et professionnel, avec des transitions dynamiques et une musique de fond festive. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour établir rapidement la cohérence de la marque et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation en Entreprise.
Augmentez l'engagement et la rétention des employés en transformant des matériaux de formation complexes en vidéos de mise à jour d'entreprise dynamiques et alimentées par l'AI facilement.
Élargissez le Contenu d'Apprentissage Interne.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours d'apprentissage interne et de contenu éducatif à tous les employés en utilisant la création de vidéos AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour d'entreprise en utilisant l'AI ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo à partir de script, générant des vidéos de mise à jour d'entreprise professionnelles sans effort. Ses avatars AI et ses capacités sophistiquées de génération de voix off rationalisent l'ensemble du processus de création vidéo, rendant les productions complexes simples et rapides.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour ma création vidéo dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels. Cela garantit que toutes vos vidéos marketing et communications internes s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres pour mes vidéos alimentées par l'AI ?
Oui, HeyGen propose la génération automatique de sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour toutes vos vidéos alimentées par l'AI. Ces sous-titres sont intégrés de manière transparente et peuvent être inclus dans vos options d'exportation finale.
Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes avec la vidéo ?
HeyGen sert de générateur efficace de vidéos de mise à jour d'entreprise, permettant la création rapide de contenus engageants pour les communications internes. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, il aide à transmettre des messages clairement et de manière cohérente à votre équipe.