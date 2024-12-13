Créateur de Vidéos de Transformation d'Entreprise : L'IA pour Votre Entreprise

Créez facilement des vidéos d'entreprise époustouflantes et conformes à votre marque. Exploitez des avatars AI avancés pour gagner du temps et communiquer des idées complexes sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative percutante de 45 secondes ciblant les clients potentiels et les investisseurs, détaillant un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être moderne et dynamique, complété par une bande sonore informative et persuasive. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre script détaillé en un récit soigné, parfait pour le contenu marketing.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation engageante de 30 secondes pour les nouveaux employés ou le personnel existant, expliquant une politique d'entreprise spécifique ou une mise à jour logicielle. Le style visuel doit être amical et instructif, avec un ton audio cohérent et encourageant. Employez la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration claire et engageante, améliorant les communications internes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo élégante de 75 secondes destinée aux équipes marketing et aux responsables de marque, démontrant la polyvalence de vos directives de marque dans les médias numériques. L'esthétique visuelle doit être hautement personnalisable et maintenir une identité de marque cohérente, associée à un style audio optimiste et confiant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une histoire visuellement cohérente, mettant en avant la création de vidéos de marque efficaces.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Transformation d'Entreprise

Créez facilement des vidéos professionnelles et conformes à votre marque pour communiquer des changements d'entreprise cruciaux et engager votre audience avec une plateforme vidéo AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre message de transformation. Utilisez l'éditeur intuitif pour coller ou taper votre script, en exploitant la capacité de texte-à-vidéo pour former la base de votre contenu pour une création vidéo facile.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatars
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et intégrez les couleurs et le logo de votre marque pour une présentation conforme à votre marque, rendant vos avatars AI véritablement vôtres.
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Transformez votre script en discours naturel avec la génération de voix off alimentée par l'AI. Choisissez parmi diverses voix et langues pour correspondre au ton précis de votre message de transformation d'entreprise, ajoutant des voix off percutantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vision
Finalisez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond ou des médias de stock. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour livrer votre vidéo de transformation d'entreprise de haute qualité, prête pour des communications internes efficaces ou un contenu marketing plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences Client Transformées

Illustrez les résultats positifs des changements d'entreprise en partageant des histoires de réussite client engageantes à travers des vidéos AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux entreprises de créer des vidéos professionnelles pour la transformation d'entreprise, le marketing ou les communications internes avec une facilité sans précédent. Son interface conviviale et ses capacités AI aident à économiser un temps et un coût significatifs par rapport à la production vidéo traditionnelle.

Puis-je maintenir mon identité de marque en utilisant la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

Oui, la plateforme vidéo AI de HeyGen prend entièrement en charge le maintien de votre identité de marque. Vous pouvez utiliser des modèles de marque et incorporer votre logo et vos couleurs grâce à ses fonctionnalités complètes de Kit de Marque pour garantir que toutes vos vidéos sont parfaitement conformes à votre marque.

Quel type de contenu puis-je créer avec les avatars AI de HeyGen ?

Avec les avatars AI avancés de HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus engageants, y compris des vidéos explicatives dynamiques, des vidéos de formation efficaces et des contenus marketing convaincants. Ces avatars AI, associés à des voix off réalistes, donnent vie à vos messages, rendant vos vidéos animées hautement professionnelles.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience préalable en montage vidéo ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos AI incroyablement convivial, parfait pour quiconque, indépendamment de son expertise en montage vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles prêts à l'emploi rendent la création de vidéos facile et accessible à tous.

