Modèles de Vidéos de Formation d'Entreprise : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Simplifiez votre processus de production vidéo et délivrez un apprentissage percutant avec les modèles et scènes étendus de HeyGen.
Concevez un module de formation à la vente de 45 secondes pour votre équipe commerciale, visant à introduire une nouvelle gamme de produits avec des visuels convaincants et des transitions dynamiques. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour établir un look soigné, en incorporant des médias de haute qualité de sa bibliothèque de médias/stock pour présenter efficacement les caractéristiques des produits, le tout livré avec une narration enthousiaste et claire. Ce modèle de vidéo de formation d'entreprise renforcera la confiance de l'équipe.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 30 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les employés, en se concentrant sur un guide 'comment faire' rapide et pratique. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec des superpositions de texte animées et des sous-titres/captions proéminents pour faciliter la compréhension. Utilisez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos instructions détaillées en explications engageantes à l'écran, assurant une rétention maximale de l'information.
Créez une vidéo de formation essentielle de 90 secondes pour les employés abordant les politiques d'entreprise mises à jour, conçue pour tous les employés. Cette vidéo doit présenter un ton professionnel avec un style visuel simple, intégrant éventuellement des enregistrements d'écran ou des animations simples pour illustrer les changements de politique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente et son redimensionnement et exportation d'aspect-ratio pour garantir qu'elle soit parfaite sur diverses plateformes, en faisant une vidéo de formation percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Augmentez significativement l'engagement des apprenants et la rétention d'information dans les vidéos de formation d'entreprise en utilisant du contenu généré par AI.
Élargissez la Création de Cours de Formation.
Développez rapidement une gamme plus large de vidéos et de cours de formation, élargissant votre portée à une base d'employés mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation d'entreprise ?
HeyGen révolutionne la production de vidéos de formation d'entreprise en utilisant des outils vidéo AI avancés et une riche bibliothèque de modèles de vidéos de formation personnalisables. Vous pouvez facilement convertir du texte en contenu vidéo engageant, avec des avatars AI et des voix off professionnelles, réduisant considérablement le temps et les efforts de production pour tous vos besoins de formation des employés. Cela simplifie le processus, permettant un développement efficace de ressources d'apprentissage de haute qualité.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation des employés ?
HeyGen offre des capacités de personnalisation étendues pour s'assurer que vos vidéos de formation des employés s'alignent parfaitement avec votre marque et vos objectifs d'apprentissage. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, utiliser une vaste bibliothèque de médias, contrôler les éléments de marque comme les logos et les couleurs, et générer facilement des voix off dans plusieurs langues. Cette flexibilité permet la création de vidéos d'intégration uniques, de vidéos 'comment faire' et de contenu de formation à la vente adapté aux exigences organisationnelles spécifiques.
HeyGen peut-il être utilisé pour différents types de ressources d'apprentissage des employés ?
Absolument, HeyGen est un outil vidéo AI polyvalent conçu pour soutenir une large gamme de ressources d'apprentissage des employés, des vidéos de micro-apprentissage aux vidéos tutoriels complètes. Que vous créiez du contenu pour les nouveaux employés, développiez une formation basée sur des scénarios ou expliquiez des termes techniques complexes, la plateforme flexible de HeyGen assure une haute rétention de l'information. Cela permet aux entreprises de construire des cours en ligne diversifiés et efficaces et des programmes de perfectionnement des employés.
Pourquoi les organisations devraient-elles utiliser des outils vidéo AI pour le développement de leurs employés ?
Adopter des outils vidéo AI comme HeyGen pour le développement des employés offre des avantages significatifs, y compris des économies considérables de temps et d'argent dans la production vidéo. En utilisant des avatars humains générés par AI et des scripts vidéo intelligents, les organisations peuvent créer rapidement des vidéos de formation dynamiques et engageantes, favorisant de meilleurs résultats d'apprentissage et soutenant les initiatives de transformation numérique. Cela permet aux entreprises de maintenir leur personnel à jour et engagé avec un apprentissage efficace et évolutif.