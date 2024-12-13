Créateur de Vidéos de Formation d'Entreprise : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Simplifiez votre production avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, rendant la création de vidéos de formation sans effort.

Créez une vidéo de formation d'entreprise d'une minute conçue pour les nouveaux employés, offrant une introduction amicale aux politiques et à la culture de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être chaleureux et professionnel, avec des infographies claires et une voix off accueillante, facilement produite avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de deux minutes pour le personnel existant, démontrant la dernière mise à jour logicielle, en se concentrant sur les nouvelles fonctionnalités clés pour améliorer le flux de travail. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des superpositions de texte à l'écran, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour garantir une expérience cohérente et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation à la conformité de 90 secondes destiné à tous les employés, expliquant les réglementations cruciales en matière de confidentialité des données. Cette vidéo nécessite un style visuel formel mais accessible avec des scènes animées pour illustrer des concepts complexes, et doit inclure les sous-titres précis de HeyGen pour une accessibilité universelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de connaissance produit de 45 secondes destinée à l'équipe de vente, mettant en avant les propositions de vente uniques d'une nouvelle offre de service. Le style visuel doit être dynamique et engageant avec des visuels époustouflants, présenté par un avatar AI pour transmettre l'information de manière efficace et mémorable en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Formation d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de formation d'entreprise percutantes avec notre plateforme d'IA générative, transformant des sujets complexes en ressources de formation engageantes pour les employés.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo de formation. Notre plateforme transforme ensuite votre texte en vidéos de formation engageantes, posant la base essentielle de votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Narration
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des avatars AI pour présenter votre contenu. Personnalisez davantage vos matériaux de formation pour les employés avec une génération de voix off naturelle, garantissant que votre message résonne.
3
Step 3
Appliquez la Marque et Peaufinez
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de marque personnalisés. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs en ajoutant facilement des sous-titres à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Finalisez votre vidéo en choisissant les paramètres de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio optimaux. Votre documentation vidéo professionnelle est alors prête pour une distribution fluide à votre équipe et votre audience.

Cas d'Utilisation

Créez du Contenu Inspirant pour les Employés

Produisez des vidéos motivationnelles et des communications internes qui élèvent le personnel et renforcent les valeurs de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen révolutionne la façon dont vous créez des vidéos de formation en utilisant une plateforme d'IA générative avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Cela permet aux entreprises de produire efficacement et de manière cohérente du contenu de formation de haute qualité pour les employés, simplifiant ainsi la documentation vidéo.

HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation des employés avec des éléments engageants ?

Absolument. HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos de formation engageantes, y compris des voix off générées par IA, des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités vous aident à livrer des guides pratiques et des ressources éducatives percutantes qui résonnent avec votre personnel.

Quelles capacités d'IA générative HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cette technologie avancée d'IA accélère considérablement le processus de création de vidéos de formation professionnelles et de documentation vidéo, de la conception à la réalisation.

Comment puis-je personnaliser les vidéos de formation avec HeyGen pour ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris la possibilité d'ajouter votre logo et des couleurs spécifiques à votre marque aux modèles. Son éditeur intuitif et sa bibliothèque multimédia garantissent que votre expérience de création de vidéos de formation d'entreprise est sur mesure, aboutissant à une documentation vidéo professionnelle et cohérente qui s'aligne avec votre marque.

