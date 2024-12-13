Générateur de Vidéos de Formation d'Entreprise : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez facilement des ressources éducatives engageantes avec notre générateur de vidéos IA, transformant les scripts en vidéos de formation dynamiques grâce au texte-à-vidéo.

Produisez une vidéo de formation d'entreprise concise d'une minute, adaptée aux nouveaux employés, en se concentrant sur un logiciel interne critique. Le style visuel doit être un enregistrement d'écran clair et professionnel démontrant les processus essentiels du lieu de travail, accompagné d'une voix off informative générée par l'IA de HeyGen, guidant les spectateurs à travers chaque étape d'un tutoriel technique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes destinée aux employés actuels pour annoncer une nouvelle procédure de conformité ou faciliter le partage rapide de connaissances. Cette production doit tirer parti des avatars IA de HeyGen, présentant l'information dans un style visuel dynamique et moderne, situé dans un bureau contemporain, avec une livraison audio claire et concise pour aligner efficacement votre équipe.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue comme une ressource éducative pour tous les employés, expliquant une politique d'entreprise complexe ou une mise à jour logicielle. La vidéo doit maintenir une esthétique d'entreprise soignée, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour générer des visuels engageants et une voix professionnelle IA, assurant une livraison claire du contenu crucial des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo tutorielle technique de 2 minutes, spécifiquement adaptée aux équipes de support et aux utilisateurs avancés, offrant des conseils détaillés étape par étape sur des vidéos d'application logicielle complexes. La présentation visuelle doit être très détaillée, avec des démonstrations d'interface utilisateur nettes, tandis que la capacité de sous-titres/captions de HeyGen doit être utilisée pour assurer une accessibilité maximale et renforcer l'apprentissage, associée à une voix IA précise pour une clarté ultime dans cette documentation vidéo générée par l'IA.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation d'Entreprise

Créez rapidement et facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes, en dotant votre équipe des connaissances et compétences essentielles grâce à des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Rédigez votre script ou utilisez l'enregistrement d'écran pour capturer les visuels nécessaires. Notre plateforme utilise ensuite votre contribution pour produire des vidéos de formation efficaces.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off IA
Améliorez votre contenu avec des voix off IA professionnelles et naturelles générées directement à partir de votre script, assurant clarté et cohérence.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars IA pour présenter votre formation, ajoutant un élément dynamique et personnalisé à vos supports d'apprentissage d'entreprise.
4
Step 4
Exportez pour le Partage de Connaissances
Exportez votre vidéo complétée dans divers formats et ratios d'aspect, facilitant le partage de connaissances fluide à travers votre organisation et au-delà.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Complexes

.

Transformez des processus de travail complexes ou des tutoriels techniques en vidéos claires et faciles à comprendre avec des explications alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de documentation vidéo IA de haute qualité ?

HeyGen utilise une IA générative avancée pour alimenter sa plateforme, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars IA réalistes et un audio synchronisé. Ce processus simplifié facilite la production de bibliothèques de vidéos tutoriels et de documentation vidéo complète.

HeyGen peut-il aider avec l'enregistrement d'écran pour les tutoriels techniques et les vidéos d'application logicielle ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes d'enregistrement d'écran via son extension de navigateur et son application de bureau, permettant une capture fluide des processus de travail et des explications techniques. L'éditeur intégré permet des ajustements rapides, rendant facile la production de guides utilisateur clairs et détaillés.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les voix off IA avancées et le support multilingue ?

HeyGen propose des voix off IA sophistiquées avec la capacité de générer des discours dans plus de 140 langues et accents, assurant une portée mondiale pour votre contenu. Vous pouvez télécharger une voix ou un audio à cloner, fournissant une narration authentique pour vos vidéos générées par l'IA et vos ressources éducatives.

Quelles options de personnalisation et d'exportation sont disponibles pour les vidéos générées avec HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation dans son éditeur, y compris des contrôles de marque, un accès à la bibliothèque multimédia et des transitions vidéo. Les utilisateurs peuvent exporter des vidéos prêtes pour la plateforme avec divers ratios d'aspect, assurant une diffusion optimale pour tout canal, des réseaux sociaux au partage de connaissances interne.

