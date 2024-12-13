Générateur de Formation d'Entreprise Créez des Cours Engagés Instantanément

Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, visuellement épurée et animée de manière professionnelle avec une voix off inspirante et autoritaire. Cette vidéo doit illustrer à quel point il est facile pour eux de concevoir des modules de "formation sur mesure pour l'entreprise" hautement efficaces. Elle doit démontrer comment les fonctionnalités de "créateur de cours AI" de HeyGen, utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" et divers "avatars AI", peuvent transformer des informations brutes en contenu soigné et engageant, révolutionnant ainsi leur flux de travail de développement de formation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo d'instruction de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, avec une esthétique amicale et accessible et une voix claire et encourageante. La vidéo doit se concentrer sur la démystification de la création de contenu essentiel pour "générateur de formation des employés", en soulignant comment HeyGen aide à "simplifier le processus de création de formation des employés". Mettez en avant la facilité d'utilisation avec des "Modèles et scènes" préconstruits et soulignez comment la "Génération de voix off" permet de gagner du temps, rendant la formation professionnelle accessible à tous.
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les consultants en formation et les équipes de formation et développement des entreprises, utilisant un style visuel moderne et énergique avec une bande sonore confiante et visionnaire. Cette pièce doit mettre en lumière la capacité de HeyGen à générer des "cours interactifs" et à garantir des "cours évolutifs" à travers de grandes organisations. Mettez en avant l'étendue de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour une intégration riche de contenu et les "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité, soulignant HeyGen comme un moteur puissant pour l'éducation d'entreprise avancée.
Produisez une vidéo concise de 20 secondes pour les experts en la matière et les créateurs de contenu, conçue avec un rythme visuel rapide et percutant et une voix off enthousiaste et concise. Le message principal est la rapidité avec laquelle ils peuvent "capturer votre savoir" et le convertir en "mini-cours" ou "matériaux de micro-apprentissage" engageants. Mettez en avant l'efficacité de HeyGen pour le déploiement rapide de contenu, en mentionnant spécifiquement le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour adapter instantanément le contenu à n'importe quelle plateforme.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation d'Entreprise

Rationalisez le développement de votre formation pour les employés avec l'AI. Créez rapidement des cours d'entreprise engageants et évolutifs qui résonnent avec votre équipe et améliorent les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Utilisez le créateur de cours AI pour générer du matériel de formation complet. Collez votre script ou laissez l'AI le construire, en utilisant la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Choisissez Vos Présentateurs
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu, garantissant que votre formation sur mesure pour l'entreprise soit personnelle et engageante pour chaque employé.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Appliquez l'image de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de marque robustes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et du processus à travers tous vos modules de formation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez votre formation terminée dans divers ratios d'aspect pour une intégration transparente sur n'importe quelle plateforme. Cela garantit évolutivité et adaptabilité, atteignant efficacement tous vos employés.

Cas d'Utilisation

Simplifiez l'Information Complexe

Décomposez des sujets complexes comme la conformité ou les guides techniques en modules de formation facilement digestibles et efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de matériel de formation professionnelle pour les employés ?

HeyGen simplifie la création de matériel de formation en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement générer du contenu professionnel à partir d'un script, réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires pour créer des cours engageants avec facilité.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu de formation sur mesure pour les besoins spécifiques de notre entreprise ?

Absolument. HeyGen est un puissant générateur de formation d'entreprise qui vous permet de personnaliser le contenu avec les logos et couleurs spécifiques de votre marque. Utilisez nos divers modèles et avatars AI pour produire une formation unique adaptée aux directives et messages de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de cours AI efficace pour des expériences d'apprentissage évolutives et interactives ?

En tant que créateur de cours AI avancé, HeyGen permet la production rapide de cours évolutifs en utilisant des avatars AI et du texte en vidéo. Ces vidéos dynamiques peuvent être intégrées de manière transparente dans vos cours interactifs pour une expérience d'apprentissage plus engageante.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour accélérer le développement de contenu de formation engageant ?

HeyGen accélère considérablement le développement de contenu en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et la génération de voix off. Notre plateforme intuitive et nos modèles prêts à l'emploi vous permettent de produire efficacement des modules de formation de haute qualité, économisant un temps précieux.

