Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, visuellement épurée et animée de manière professionnelle avec une voix off inspirante et autoritaire. Cette vidéo doit illustrer à quel point il est facile pour eux de concevoir des modules de "formation sur mesure pour l'entreprise" hautement efficaces. Elle doit démontrer comment les fonctionnalités de "créateur de cours AI" de HeyGen, utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" et divers "avatars AI", peuvent transformer des informations brutes en contenu soigné et engageant, révolutionnant ainsi leur flux de travail de développement de formation.

