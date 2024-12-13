Générateur d'Équipes d'Entreprise : Construisez des Équipes Équilibrées Instantanément
Créez sans effort des groupes équilibrés et des équipes équitables, en simplifiant la collaboration avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Rationalisez votre flux de travail et "créez des groupes" de tailles personnalisées à l'aide d'un générateur d'équipes polyvalent. Cette vidéo didactique de 45 secondes, parfaite pour les chefs d'équipe et les organisateurs d'événements, nécessite un style visuel moderne et élégant avec des superpositions de texte à l'écran et une piste audio engageante, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen et l'accès à sa vaste bibliothèque de médias/stock.
Assurez des "équipes équitables" et éliminez les biais grâce à la puissance d'un "générateur de paires aléatoires". Cette pièce informative de 60 secondes, ciblant les coordinateurs de formation et les chefs de département, adoptera une esthétique visuelle confiante et rassurante, avec une génération de voix off professionnelle pour un impact maximal et facilement adaptable avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Améliorez l'efficacité organisationnelle en tirant parti du "suivi de l'historique" et de la capacité à "exporter des CSV" depuis votre outil de gestion d'équipe. Ce court explicatif de 30 secondes, conçu pour les responsables des opérations et les administrateurs RH, exige une approche visuelle directe et axée sur les données avec des transitions percutantes, animée par la capacité de texte en vidéo de HeyGen et des avatars AI dynamiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation d'Équipe.
Améliorez l'intégration et le développement des compétences pour les nouvelles équipes d'entreprise en créant des vidéos de formation dynamiques et engageantes alimentées par l'AI qui améliorent la rétention.
Motivez et Unifiez les Nouvelles Équipes.
Lancez de nouveaux groupes d'entreprise avec des vidéos AI inspirantes, favorisant un sentiment de but, améliorant la cohésion d'équipe et motivant les membres vers des objectifs communs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les équipes d'entreprise ?
HeyGen simplifie le processus pour que les équipes d'entreprise génèrent des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI réalistes. Cela permet aux groupes de créer efficacement du contenu de haute qualité, rationalisant les communications et économisant un temps précieux.
HeyGen peut-il produire des voix off naturelles pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen inclut des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer facilement une narration audio claire et engageante directement à partir de votre texte. Cela garantit que chaque vidéo dispose d'une piste vocale professionnelle et captivante.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo de votre entreprise et les couleurs préférées, maintenant une identité de marque cohérente. Vous pouvez également nommer vos avatars AI et projets pour une meilleure organisation au sein de la plateforme.
HeyGen permet-il une sortie vidéo flexible et des exportations pour diverses plateformes ?
Absolument, HeyGen prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio polyvalent pour s'adapter à différentes plateformes et offre diverses options d'exportation. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et captions automatiques pour garantir que vos vidéos générées soient accessibles et atteignent un public plus large.