Générateur d'Équipes d'Entreprise : Construisez des Équipes Équilibrées Instantanément

Créez sans effort des groupes équilibrés et des équipes équitables, en simplifiant la collaboration avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.

Découvrez comment former sans effort des "groupes équilibrés" pour votre prochaine initiative d'entreprise grâce à un "générateur d'équipes d'entreprise" de pointe. Cette vidéo professionnelle de 30 secondes, destinée aux responsables RH et chefs de projet, doit présenter des visuels nets et corporatifs et une bande sonore optimiste, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message clair généré à partir d'un texte en vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Rationalisez votre flux de travail et "créez des groupes" de tailles personnalisées à l'aide d'un générateur d'équipes polyvalent. Cette vidéo didactique de 45 secondes, parfaite pour les chefs d'équipe et les organisateurs d'événements, nécessite un style visuel moderne et élégant avec des superpositions de texte à l'écran et une piste audio engageante, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen et l'accès à sa vaste bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Assurez des "équipes équitables" et éliminez les biais grâce à la puissance d'un "générateur de paires aléatoires". Cette pièce informative de 60 secondes, ciblant les coordinateurs de formation et les chefs de département, adoptera une esthétique visuelle confiante et rassurante, avec une génération de voix off professionnelle pour un impact maximal et facilement adaptable avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Améliorez l'efficacité organisationnelle en tirant parti du "suivi de l'historique" et de la capacité à "exporter des CSV" depuis votre outil de gestion d'équipe. Ce court explicatif de 30 secondes, conçu pour les responsables des opérations et les administrateurs RH, exige une approche visuelle directe et axée sur les données avec des transitions percutantes, animée par la capacité de texte en vidéo de HeyGen et des avatars AI dynamiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Équipes d'Entreprise

Créez sans effort des équipes d'entreprise équitables et équilibrées avec notre générateur intuitif, assurant une collaboration diversifiée et des dynamiques de groupe optimisées pour tout projet.

1
Step 1
Ajoutez Vos Membres d'Équipe
Commencez par ajouter les noms de vos membres d'équipe. Vous pouvez les saisir manuellement ou télécharger un ensemble de données complet pour remplir rapidement votre liste de participants, garantissant que tous les individus soient inclus pour la génération d'équipe.
2
Step 2
Personnalisez les Tailles de Groupe
Définissez la structure de vos équipes en personnalisant le nombre souhaité de groupes ou la taille de chaque groupe. Notre outil aide à créer des équipes équitables adaptées aux besoins spécifiques de votre projet.
3
Step 3
Créez des Équipes Équilibrées
Générez instantanément vos équipes d'entreprise. Le système forme intelligemment des groupes équilibrés, prenant en compte divers facteurs pour assurer une distribution équitable et des compétences diversifiées pour une collaboration optimale.
4
Step 4
Exportez Vos Données de Groupe
Une fois vos équipes générées, exportez facilement les résultats. Vous pouvez télécharger un fichier CSV de vos nouvelles affectations d'équipe pour un partage facile et une intégration dans vos outils de gestion de projet.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez le Développement de Cours Internes

Développez et déployez rapidement des modules d'apprentissage sur mesure et du contenu pédagogique pour diverses équipes d'entreprise, garantissant un transfert de connaissances cohérent et une croissance des compétences.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les équipes d'entreprise ?

HeyGen simplifie le processus pour que les équipes d'entreprise génèrent des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI réalistes. Cela permet aux groupes de créer efficacement du contenu de haute qualité, rationalisant les communications et économisant un temps précieux.

HeyGen peut-il produire des voix off naturelles pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen inclut des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer facilement une narration audio claire et engageante directement à partir de votre texte. Cela garantit que chaque vidéo dispose d'une piste vocale professionnelle et captivante.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo de votre entreprise et les couleurs préférées, maintenant une identité de marque cohérente. Vous pouvez également nommer vos avatars AI et projets pour une meilleure organisation au sein de la plateforme.

HeyGen permet-il une sortie vidéo flexible et des exportations pour diverses plateformes ?

Absolument, HeyGen prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio polyvalent pour s'adapter à différentes plateformes et offre diverses options d'exportation. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et captions automatiques pour garantir que vos vidéos générées soient accessibles et atteignent un public plus large.

