Générateur de Vidéos de Stratégie d'Entreprise : Élevez Votre Vision

Transformez votre stratégie en vidéos engageantes. Notre générateur de vidéos IA utilise le texte pour vidéo à partir de script pour réduire le temps et les coûts de création de contenu conforme à la marque.

468/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, démontrant la facilité de la génération de vidéos par IA. Visuellement, cela doit être dynamique et engageant, mettant en scène divers avatars IA dans différents contextes professionnels, accompagnés de musique de fond contemporaine et d'un ton amical et conversationnel. Exploitez les avatars IA de HeyGen pour apporter une présence réaliste à votre création vidéo sans avoir besoin d'acteurs en direct.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux équipes internes ou aux nouveaux employés, axée sur un nouveau processus. Le style visuel doit être épuré et instructif, utilisant du texte animé et une iconographie simple, avec une musique de fond calme et une narration facile à comprendre. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen pour une compréhension optimale de la sortie de l'éditeur vidéo IA.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les responsables de marque cherchant à produire rapidement des vidéos conformes à la marque. Cette vidéo doit être visuellement créative et centrée sur la marque, démontrant des scènes variées et des éléments de marque cohérents, accompagnés d'un audio personnalisé et d'une voix naturelle générée par IA. Accélérez votre flux de travail de contenu en commençant par les modèles et scènes étendus de HeyGen, transformant le texte en vidéo sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Stratégie d'Entreprise

Créez des vidéos de stratégie d'entreprise convaincantes avec des outils alimentés par IA, rationalisant votre processus de création du script à un produit final soigné et conforme à la marque en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par coller votre script de stratégie d'entreprise ou en choisissant parmi divers modèles de vidéos pour lancer votre expérience de générateur de vidéos de stratégie d'entreprise, en exploitant notre fonctionnalité puissante de texte pour vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un avatar IA, en ajoutant des médias pertinents et en appliquant vos contrôles de marque (logo, couleurs) pour garantir que vos visuels créent des vidéos véritablement conformes à la marque.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Engagée
Améliorez votre message avec une génération de voix off professionnelle dans plusieurs langues, garantissant que votre stratégie d'entreprise est clairement communiquée et comprise par votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Examinez votre vidéo finale de stratégie d'entreprise, apportez les derniers ajustements, puis exportez-la, en utilisant des fonctionnalités telles que le redimensionnement du format d'image et les exportations pour une création et un partage de vidéos sans faille sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client

.

Développez des vidéos percutantes mettant en avant le succès des clients, prouvant la valeur de votre stratégie d'entreprise et renforçant la confiance avec les prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing conformes à la marque ?

HeyGen est un puissant `créateur de vidéos marketing` qui vous permet de concevoir des `vidéos conformes à la marque` captivantes en utilisant des `avatars IA` avancés et des `modèles de vidéos` personnalisables. Vous pouvez assurer la cohérence de la marque en utilisant des `contrôles de marque` pour les logos, les couleurs, et plus encore, rendant la `création de vidéos` efficace et professionnelle.

Quel est le processus de génération de vidéos avec le générateur de vidéos IA de HeyGen ?

Le `générateur de vidéos IA` de HeyGen simplifie la `création de vidéos` grâce à un `éditeur glisser-déposer` intuitif. Vous fournissez simplement votre script `texte pour vidéo IA`, sélectionnez vos `avatars IA` et `voix off` souhaités, et HeyGen produit rapidement une vidéo de haute qualité, réduisant considérablement le `temps et les coûts`.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos engageantes ?

Absolument, HeyGen excelle à convertir le `texte pour vidéo IA` de manière transparente. Ses `outils alimentés par IA` génèrent une `voix off` naturelle et des `sous-titres/captions automatiques` directement à partir de votre script écrit, transformant le texte en contenu visuel dynamique pour diverses `plateformes de médias sociaux`.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de stratégie d'entreprise ou explicatives ?

HeyGen fonctionne comme un `générateur de vidéos de stratégie d'entreprise` efficace, offrant une gamme de `modèles de vidéos` professionnels parfaits pour les `vidéos explicatives` et les communications internes. Ces vidéos visuellement attrayantes peuvent clarifier des sujets complexes, garantissant que votre message est clair et engageant pour tous les publics.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo