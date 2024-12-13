Créateur de Vidéos de Lancement d'Entreprise : L'AI Accélère Vos Communications Internes
Rationalisez les communications internes et les mises à jour de l'entreprise avec des vidéos professionnelles générées instantanément à partir de texte, augmentant l'engagement des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative d'entreprise de 45 secondes pour tous les employés, en particulier les nouvelles recrues, décrivant le processus de rapport de dépenses remanié. La vidéo doit adopter un style visuel engageant, étape par étape, avec un audio amical mais autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour créer du contenu rapidement et assurer la clarté grâce à des sous-titres/captions automatiques.
Créez une vidéo de mise à jour de l'entreprise de 30 secondes destinée à l'ensemble des audiences de l'entreprise et à la direction exécutive, annonçant les réalisations trimestrielles récentes. Le style visuel doit être moderne, concis et optimiste, incorporant des séquences professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour renforcer son impact et en utilisant des modèles et des scènes pour une production rapide de vidéos professionnelles.
Concevez une vidéo de lancement d'entreprise de 1,5 minute pour les parties prenantes externes et les clients potentiels, présentant notre dernière gamme de produits. Le style visuel et audio doit être dynamique, de haute qualité et fortement marqué, mettant en valeur des visuels de produits impressionnants. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et incorporez divers actifs de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour un attrait professionnel maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés pour les Lancements.
Améliorez l'engagement et la rétention de l'apprentissage pour les nouvelles initiatives d'entreprise ou les lancements de systèmes avec des vidéos de formation alimentées par l'AI.
Rationalisez l'Intégration et la Formation Internes.
Développez des cours de formation internes étendus et atteignez efficacement chaque employé, assurant une compréhension cohérente des nouvelles politiques et outils.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la force principale de HeyGen dans la production de vidéos d'entreprise ?
HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos AI, permettant aux entreprises de produire des vidéos professionnelles efficacement en utilisant la génération avancée de texte en vidéo et une suite complète d'outils de création vidéo alimentés par l'AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et Studio Sound, parfait pour les vidéos de lancement d'entreprise ou les mises à jour cruciales de l'entreprise.
Quelles fonctionnalités techniques font de HeyGen un créateur de vidéos d'entreprise efficace ?
HeyGen intègre des fonctionnalités techniques robustes pour simplifier le processus de montage vidéo, y compris des sous-titres/captions automatiques, l'enregistrement d'écran et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer. Il offre également des contrôles de branding puissants pour une identité d'entreprise cohérente à travers toutes vos vidéos professionnelles, simplifiant la génération de vidéos de bout en bout.
HeyGen peut-il répondre aux besoins divers de vidéos de lancement interne et de contenu explicatif ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de lancement d'entreprise polyvalent, offrant une vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI personnalisables pour générer rapidement du contenu engageant pour les communications internes, l'engagement des employés et les vidéos explicatives. Sa création vidéo native aux invites garantit que vous pouvez produire des vidéos de haute qualité pour divers besoins internes et externes.
Comment les avatars AI peuvent-ils améliorer ma stratégie vidéo d'entreprise avec HeyGen ?
Les avatars AI de HeyGen offrent une méthode de création vidéo puissante et alimentée par l'AI pour produire des vidéos professionnelles dynamiques et personnalisées sans avoir besoin d'acteurs ou de tournages complexes. Ces avatars AI peuvent transmettre votre message de manière cohérente et engageante, idéal pour des communications internes percutantes ou des présentations aux investisseurs convaincantes, élevant votre narration vidéo.