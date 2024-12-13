Générateur de Vidéo de Politique d'Entreprise pour une Formation Simplifiée

Simplifiez la conformité et accélérez les vidéos de formation des employés en utilisant des avatars AI pour donner vie à vos politiques en quelques minutes.

Créez un générateur de vidéo explicative de 90 secondes sur la politique d'entreprise pour tous les employés, en particulier les nouveaux arrivants, décrivant les nouvelles directives de télétravail. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec une voix off amicale et claire. Cette vidéo communiquera efficacement les mises à jour critiques en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant les documents de politique en contenu engageant et facile à digérer.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une démonstration de générateur de vidéo AI de 2 minutes destinée aux chefs de département et aux responsables de la conformité, présentant le nouveau protocole de confidentialité des données. Cette vidéo mettrait en avant un style visuel et audio autoritaire mais engageant, incorporant des animations subtiles et un ton sérieux et informatif. Elle souligne l'efficacité de l'utilisation des avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de conformité de manière cohérente et fiable sans nécessiter de présentateurs physiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce de politique d'une minute pour le management intermédiaire, axée sur un changement à venir dans les avantages des employés. La vidéo devrait adopter un style visuel concis et décontracté, soutenu par une voix off confiante et articulée. Cette communication démontrera la simplicité de la mise à jour des politiques internes avec la génération avancée de voix off de HeyGen, garantissant clarté et cohérence dans toutes les annonces.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les équipes de support technique mondiales, détaillant un nouveau processus de dépannage logiciel. Visuellement, elle devrait utiliser une présentation moderne de style infographique avec des aides claires, complétée par une voix neutre et instructive, mettant l'accent sur l'accessibilité. Ce contenu est un exemple de création de contenu automatisée simplifiée, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension universelle à travers des contextes linguistiques divers.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Politique d'Entreprise

Transformez sans effort des politiques d'entreprise complexes en messages vidéo clairs, engageants et cohérents pour vos employés avec notre générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo de politique d'entreprise en sélectionnant parmi une gamme de modèles et scènes professionnels conçus pour des communications d'entreprise claires.
2
Step 2
Créez Votre Script
Saisissez votre texte de politique et générez instantanément une vidéo en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, simplifiant la création de contenu pour la formation des employés.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Avatars
Améliorez votre vidéo de politique avec des contrôles de branding personnalisés (logo, couleurs) et choisissez parmi divers avatars AI pour présenter votre message avec une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes, assurant une distribution sans effort des mises à jour cruciales de la politique d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Politiques d'Entreprise Complexes

Transformez des politiques d'entreprise complexes en vidéos explicatives animées faciles à comprendre, réduisant la confusion et favorisant une meilleure adhésion parmi les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la génération de vidéos ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts textuels en vidéos engageantes. Il utilise des avatars AI réalistes, combinés avec une fonctionnalité sophistiquée de texte-à-vidéo à partir de script et une génération de voix off naturelle, pour créer du contenu professionnel de manière efficace.

HeyGen peut-il produire des vidéos de formation et de politique d'entreprise ?

Absolument, HeyGen sert de générateur de vidéos de politique d'entreprise efficace, parfait pour créer des vidéos de formation percutantes et des communications d'entreprise. Vous pouvez facilement développer un contenu de formation des employés ou de conformité engageant en utilisant ses outils intuitifs et ses modèles et scènes personnalisables.

Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos d'entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et des polices personnalisées pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos créées. Cela garantit que vos vidéos marketing et communications d'entreprise s'alignent parfaitement avec votre identité de marque établie.

HeyGen prend-il en charge des capacités avancées de texte-à-vidéo pour le contenu technique ?

Oui, HeyGen excelle à fournir des solutions vidéo alimentées par AI grâce à une fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script, idéale pour le contenu technique. Il inclut des fonctionnalités telles que la génération automatique de voix off, les sous-titres/captions, et le support multilingue, rendant l'information complexe accessible à un public plus large.

