Générateur de Vidéos d'Aperçu d'Entreprise Crée des Vidéos Époustouflantes Rapidement
Créez des vidéos marketing époustouflantes en quelques minutes grâce à notre fonctionnalité avancée de texte à vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux nouveaux employés et aux équipes internes, simplifiant une politique d'entreprise complexe. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle amicale et épurée avec des graphiques faciles à comprendre et une voix off rassurante et claire. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre matériel de formation en une vidéo AI engageante, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour un aspect professionnel.
Produisez une vidéo marketing vibrante de 30 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux et les clients potentiels, annonçant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être énergique et dynamique, incorporant des séquences captivantes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une bande sonore contemporaine, accompagnée de sous-titres/captions engageants pour l'accessibilité. Cette pièce de génération de contenu AI doit immédiatement capter l'attention et susciter l'intérêt.
Créez une vidéo d'entreprise inspirante de 50 secondes pour les partenaires de l'industrie et les participants à des conférences, célébrant une réalisation significative de l'entreprise ou décrivant une vision audacieuse pour l'avenir. Le style visuel et audio doit être de haute qualité et cinématographique, avec des visuels dramatiques et une voix off inspirante et professionnelle. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour adapter la vidéo AI de manière transparente à divers écrans de présentation et plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration en Entreprise.
Élevez la formation et l'intégration avec des vidéos alimentées par AI, rendant votre aperçu d'entreprise plus engageant et améliorant efficacement la rétention de l'apprentissage.
Développez le Contenu d'Apprentissage et de Développement.
Développez et distribuez facilement des cours diversifiés en utilisant le créateur de vidéos d'entreprise de HeyGen, atteignant un public plus large et améliorant les initiatives d'apprentissage globales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour des besoins de contenu divers ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI engageantes directement à partir de texte. Sa plateforme intuitive et sa riche bibliothèque de modèles vidéo permettent une génération rapide de contenu AI pour divers projets créatifs.
HeyGen peut-il être utilisé comme un créateur de vidéos d'entreprise complet ?
Absolument. HeyGen sert de puissant créateur de vidéos d'entreprise, permettant aux entreprises de produire des vidéos d'aperçu d'entreprise professionnelles, des vidéos marketing et du contenu de formation avec une personnalisation de marque et des voix off de haute qualité.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution AI efficace de texte à vidéo ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant une technologie AI avancée de texte à vidéo. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme d'avatars AI réalistes et synchroniser leurs voix pour générer rapidement un contenu vidéo convaincant, en faisant un générateur de vidéos idéal.
HeyGen offre-t-il une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos animées ?
Oui, HeyGen propose une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer, rendant simple la création de vidéos animées dynamiques et de vidéos explicatives. Sa vaste bibliothèque de médias et ses scènes préconçues simplifient l'ensemble du processus de montage vidéo.