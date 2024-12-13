Créateur de Vidéos d'Orientation d'Entreprise : Intégration Facile et Engagée

Créez des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés avec des avatars AI pour personnaliser leur accueil.

Créez une vidéo d'intégration d'une minute destinée aux nouveaux employés, mettant en scène un avatar AI engageant délivrant un message de bienvenue et un aperçu de la culture d'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, incorporant des images amicales d'une bibliothèque multimédia, tandis que l'audio présente une voix off professionnelle au ton chaleureux, le tout généré directement à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de deux minutes axée sur la navigation d'un nouveau système interne, destinée au personnel technique nécessitant des instructions détaillées. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et instructif avec une conversion texte-vidéo claire à partir d'un script détaillé, intégrant des sous-titres précis pour l'accessibilité et un apprentissage amélioré. L'audio maintiendra un ton autoritaire mais bienveillant, exempt d'éléments de fond distrayants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'orientation de 45 secondes pour les partenaires externes, présentant les principaux points de contact et ressources au sein d'un nouveau portail collaboratif. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des modèles et scènes préconçus de la plateforme pour maintenir la cohérence de la marque, accompagnée d'une voix off concise et dynamique. Cette vidéo sera également livrée avec un redimensionnement flexible du format d'image pour s'adapter à diverses exigences d'affichage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'orientation d'une minute et trente secondes communiquant une mise à jour de politique importante à une base d'employés mondiale. Le design visuel nécessite une présentation formelle et digne de confiance utilisant un avatar AI professionnel, garantissant la clarté grâce à des sous-titres précis qui soutiennent la compréhension multilingue. L'audio comportera une voix off calme et mesurée, permettant aux sous-titres de transmettre efficacement des informations détaillées à travers divers groupes linguistiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Orientation d'Entreprise

Créez efficacement des vidéos d'orientation d'entreprise engageantes pour les nouveaux employés avec des outils alimentés par l'AI, garantissant une expérience d'intégration professionnelle et de marque.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Orientation
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou en partant de zéro pour construire rapidement votre vidéo d'orientation d'entreprise.
2
Step 2
Saisissez Votre Script pour la Génération AI
Collez votre contenu d'orientation complet, et notre capacité de texte-à-vidéo alimentée par l'AI le transformera en scènes vidéo engageantes avec un avatar AI choisi.
3
Step 3
Appliquez l'Identité Visuelle de Votre Marque
Adaptez l'apparence de votre vidéo en utilisant des contrôles de marque robustes, y compris le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des polices préférées, pour assurer la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo d'orientation d'entreprise et utilisez notre redimensionnement et exportation de format d'image pour la partager facilement sur toutes les plateformes pour vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Concevez des Vidéos de Bienvenue d'Entreprise Inspirantes

Produisez des messages de bienvenue convaincants et des discours de leadership qui motivent et connectent efficacement les nouveaux employés à la culture d'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation d'entreprise ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo alimentée par l'AI et des avatars AI réalistes pour simplifier la production de vidéos d'orientation d'entreprise professionnelles sans tournage complexe.

Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans le créateur de vidéos d'intégration de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et des éléments visuels spécifiques pour garantir que vos vidéos d'intégration des employés sont cohérentes avec votre identité d'entreprise.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les projets de création de vidéos de formation ?

HeyGen prend en charge la génération de voix off professionnelle et les capacités multilingues, permettant aux entreprises de créer des vidéos de formation inclusives et de diffuser un contenu engageant à une main-d'œuvre mondiale diversifiée.

Est-il possible de générer rapidement des vidéos d'orientation engageantes avec HeyGen ?

Absolument. L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen, associé à une large sélection de modèles et de scènes, permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité, améliorant l'expérience des nouveaux employés avec un minimum d'effort.

