Créateur de Vidéos d'Orientation d'Entreprise : Intégration Facile et Engagée
Créez des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés avec des avatars AI pour personnaliser leur accueil.
Développez une vidéo de formation de deux minutes axée sur la navigation d'un nouveau système interne, destinée au personnel technique nécessitant des instructions détaillées. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et instructif avec une conversion texte-vidéo claire à partir d'un script détaillé, intégrant des sous-titres précis pour l'accessibilité et un apprentissage amélioré. L'audio maintiendra un ton autoritaire mais bienveillant, exempt d'éléments de fond distrayants.
Produisez une vidéo d'orientation de 45 secondes pour les partenaires externes, présentant les principaux points de contact et ressources au sein d'un nouveau portail collaboratif. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des modèles et scènes préconçus de la plateforme pour maintenir la cohérence de la marque, accompagnée d'une voix off concise et dynamique. Cette vidéo sera également livrée avec un redimensionnement flexible du format d'image pour s'adapter à diverses exigences d'affichage.
Concevez une vidéo d'orientation d'une minute et trente secondes communiquant une mise à jour de politique importante à une base d'employés mondiale. Le design visuel nécessite une présentation formelle et digne de confiance utilisant un avatar AI professionnel, garantissant la clarté grâce à des sous-titres précis qui soutiennent la compréhension multilingue. L'audio comportera une voix off calme et mesurée, permettant aux sous-titres de transmettre efficacement des informations détaillées à travers divers groupes linguistiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Contenu d'Orientation et de Formation à Grande Échelle.
Développez de nombreux cours d'intégration complets et modules de formation efficacement, assurant une diffusion cohérente à tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Amélioration de l'Engagement pour la Formation des Nouveaux Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'orientation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation d'entreprise ?
HeyGen utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo alimentée par l'AI et des avatars AI réalistes pour simplifier la production de vidéos d'orientation d'entreprise professionnelles sans tournage complexe.
Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans le créateur de vidéos d'intégration de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et des éléments visuels spécifiques pour garantir que vos vidéos d'intégration des employés sont cohérentes avec votre identité d'entreprise.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les projets de création de vidéos de formation ?
HeyGen prend en charge la génération de voix off professionnelle et les capacités multilingues, permettant aux entreprises de créer des vidéos de formation inclusives et de diffuser un contenu engageant à une main-d'œuvre mondiale diversifiée.
Est-il possible de générer rapidement des vidéos d'orientation engageantes avec HeyGen ?
Absolument. L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen, associé à une large sélection de modèles et de scènes, permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité, améliorant l'expérience des nouveaux employés avec un minimum d'effort.