Le Créateur Ultime de Vidéos d'Intégration d'Entreprise
Améliorez la rétention des employés et renforcez la culture d'entreprise. Personnalisez facilement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant notre riche bibliothèque de médias/stock.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo professionnelle mais chaleureuse de 45 secondes spécifiquement pour les responsables RH, démontrant comment créer facilement des vidéos d'intégration personnalisées. Employez un style visuel épuré en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, avec une voix off informative qui explique clairement les étapes complexes, enrichie de sous-titres pour une accessibilité universelle, illustrant qu'aucune compétence en design n'est requise.
Développez un guide vidéo dynamique de 30 secondes, étape par étape, pour les équipes à distance sur l'utilisation d'un nouvel outil de communication interne, visant à simplifier le processus d'intégration. Présentez-le avec des visuels simples et clairs issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une génération de voix off concise et encourageante. Assurez-vous qu'il soit facilement partageable sur les plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour un visionnage optimal.
Imaginez la première semaine d'un nouvel employé : produisez une vidéo complète de 50 secondes expliquant les principales politiques de l'entreprise, conçue pour contribuer à la rétention des employés. Adoptez un style visuel professionnel, autoritaire mais accessible, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour maintenir la cohérence et une narration claire. Soutenez les informations détaillées avec une voix off invitante et des sous-titres bien visibles pour garantir une documentation de haute qualité livrée efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Utilisez des vidéos pilotées par l'AI pour rendre la formation des nouveaux employés plus engageante et améliorer significativement les taux de rétention précoce.
Échelle de Production de Contenu d'Intégration.
Développez et livrez une gamme plus large de modules d'intégration et de matériel de formation, atteignant efficacement tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'entreprise engageantes ?
La plateforme pilotée par l'AI de HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés, même sans compétences en design requises. Utilisez des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et des modèles de vidéo personnalisables pour rationaliser efficacement votre processus d'intégration d'entreprise.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration HeyGen pour refléter notre culture d'entreprise et notre marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo, les couleurs et le contenu spécifique de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos d'intégration personnalisées représentent authentiquement votre culture d'entreprise unique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des expériences d'intégration des employés interactives et percutantes ?
La plateforme pilotée par l'AI de HeyGen fournit des fonctionnalités avancées telles que la génération de voix off, le support de bibliothèque de médias riche, et le redimensionnement dynamique des ratios d'aspect pour créer des vidéos percutantes et interactives. Ces outils aident à améliorer la rétention des employés en livrant un contenu hautement engageant.
Comment les capacités AI de HeyGen soutiennent-elles la création d'une documentation vidéo d'intégration accessible et claire ?
HeyGen utilise des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour produire des visuels clairs et un contenu accessible. Avec des sous-titres automatiques et des modèles vidéo de haute qualité, HeyGen facilite la création d'une documentation vidéo complète pour tous les nouveaux employés.